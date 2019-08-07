آخر النهار

وصلت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، ونشرت عبر حسابها بموقع «إنستجرام» مقطع فيديو ظهرت فيه بملابس الاحرام.

وقالت «حجازي» في الفيديو: «أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أن يسامحني.. وبشكر ربنا على النعم التي أعطاني إياها..وبحس إني مقصرة مهما قدمت من عبادات وصلاة وحج».

وتابعت: «بدل ما أكون واقفة على المسرح سأكون واقفة بين يدي رحمتك على جبل عرفات.. ربنا يتقبل مني ومن كل الحجاج».

يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب في 2017 وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية.

