loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تكريم محمد رمضان في أميركا على أنغام «نمبر وان»


طرح النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، وذلك أثناء تواجده بمدينة «بيفرلي هيلز»، ولاية كاليفورنيا الأميركية.
وتم تكريم الفنان محمد رمضان من مجلة «إنيجما العالمية»، والذي أقيم مساء الخميس، كما ظهر من خلال الفيديوهات، وهو يلتقط صورا تذكارية مع جمهوره على السجادة الحمراء، والرقص معهم على أغنية «بابا».
يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح أخيراً كليب بعنوان «إنساي»، ويشاركه في الغناء الفنان المغربي سعد لمجرد، والأغنية كلمات وألحان سعد لمجرد، والكليب من إخراج حسام الحسيني، كما تخطى الكليب حاجز الـ 60 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة