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طرح النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، وذلك أثناء تواجده بمدينة «بيفرلي هيلز»، ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتم تكريم الفنان محمد رمضان من مجلة «إنيجما العالمية»، والذي أقيم مساء الخميس، كما ظهر من خلال الفيديوهات، وهو يلتقط صورا تذكارية مع جمهوره على السجادة الحمراء، والرقص معهم على أغنية «بابا».

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح أخيراً كليب بعنوان «إنساي»، ويشاركه في الغناء الفنان المغربي سعد لمجرد، والأغنية كلمات وألحان سعد لمجرد، والكليب من إخراج حسام الحسيني، كما تخطى الكليب حاجز الـ 60 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

