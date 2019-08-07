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مع انطلاق الجزء الثاني من فيلم الكارتون الشهير «الطيور الغاضبة» في نسختيه الإنكليزية والعربية المدبلجة، عقدت «جراند سينما» في «مول الحمرا» مؤتمراً صحافياً للإعلامية اللبنانية المعروفة ريا أبي راشد التي شاركت بالتمثيل صوتيا في النسخة المدبلجة في الجزأين.

وعبرت أبي راشد عن سعادتها بزيارة الكويت للمرة الرابعة وقالت: الجمهور الكويتي ذواق ومحب للسينما وسعيدة بالوجود معه في افتتاح الجزء الثاني من «الطيور الغاضبة». متمنية للجميع عيد أضحى مبارك.

وأشارت إلى أنها بدأت حياتها المهنية من «الراديو» ولذلك تحب الأداء الصوتي لكنها لا ترى نفسها كممثلة على الشاشة وأضافت مازحة: لكن لو ستيفن سبيلبرغ عرض علي بطولة لن أتردد.

ونوهت بفيلم «الطيور الغاضبة» كفيلم عائلي يناسب الصغار والكبار ويقدم مغامرات مشوقة في قالب كوميدي. مشيرة إلى أن الجزء الثاني يرتكز على نفس فكرة الجزء الأول لكن بالطبع مع تطويرها وإضافة بعض الشخصيات. واعتبرت شخصية «ريد» الأقرب إلى قلبها من بين شخصيات الفيلم.

كما أشارت إلى نجاح برنامحها «سكوب» على شاشة mbc منذ أكثر من خمسة عشر عامًا حيث التقت عشرات النجوم العالميين.. وآخرهم «ذا روك» التي سافرت للقائه في هاواي وأجرت معه مقابلة عن مسيرته الحافلة. كما كان للبرنامج ـ على حد قولها ـ السبق في تعريف الجمهور بأسماء اصبحت نجومًا فيما بعد..وأثنت على «السوشيال ميديا» لأنها ساعدتها بحكم حياتها في انكلترا في التواصل أكثر مع الجمهور العربي ومعرفته اهتماماتها ونجومه المفضلين وهذا انعكس بالإيجاب على برنامجها.

حول طريقة إعداها للبرنامج قالت إنها لا تحب الانشغال بقراءة الأسئلة أمام الضيف، بل تفضل التحضير عبر مشاهدة الفيلم ومعرفة حياته، وكل التفاصيل التي تفيدها، ثم تترك المقابلة تجري بعفوية.. وهذا لا يعني أنها تلتقي الضيوف من دون تحضير كما قد يفهم البعض.

حول توقعاتها لمستقبل السينما العربية قالت إنها متفائلة جدًا.. اليوم هناك عشرات المهرجان المخصصة للسينما في الإمارات والكويت ومصر.. وفي السنوات الأربع الماضية أصبحت ألتقي على «الريد كاربت» في حفلات الأوسكار نجوماً من العالم العربي من لبنان والأردن وفلسطين وغيرها.

وردًا على سؤال لـ «النهار» بشأن السينما في السعودية قالت ريا: زرت السعودية للمرة الأولى في أكتوبر الماضي وشاركت في افتتاح مجموعة من صالات السينما هناك.. والتجربة مميزة جدا وجميلة.. وسعدت بالتعرف على مخرجين وفنانين شباب لم أكن أعرفهم.. والسعودية تشهد ولادة جيل جديد من السينمائيين المبدعين وأصبحت هناك هيئة للأفلام والترفيه مع إنشاء صالات السينما وإقامات مهرجانات للأفلام.. وهناك أسماء مهمة ومعروفة على الساحة منذ فترة مثل المخرجة هيفاء المنصور التي تشارك في المسابقة لمهرجان فينيسا بفيلمها «المرشح المثالي» فيما اختيرت الفنانة هند صبري لعضوية لجنة التحكيم.. وهذه إنجازات مهمة للسينما العربية وللمرأة العربية على وجه الخصوص.

حول حياتها الشخصية قالت ريا إنها مقيمة في انكلترا مع زوجها الإيطالي وطفلتها.. وعما إذا كانت ابنتها «لولا» تجيد العربية قالت: للأسف زوجي إيطالي وأنا أتحدث في البيت بالفرنسية.. ونعيش في انكلترا.. لذلك لا تتكلم «لولا» العربية» لكنني أحاول تعليمها لها.

عن إطلالتها قالت إنها لا تفضل المبالغة في الماكياج وتستخدمه في الحد الأدنى حسب ما يقتضيه الوقوف أمام الكاميرا.

كما قالت إنها تحب المرأة القوية في مجالها وتعتبرها مثلاً أعلى بالنسبة لها.. وتؤمن بالحكمة التي تقول: لابد للإنسان أن يستحق نجاحه.

ردًا على سؤال عمن يمدها بالقوة قالت: أستمد القوة من عائلتي وزوجي وأصدقائي.

وعقب المؤتمر الصحفي أقيم عرض خاص لفيلم «الطيور الغاضبة ـ2» وهو من تأليف بيتر أكرمان وإخراج ثوروب فان أورمان، والأداء الصوتي لكل من: داني ماكبرايد (بومب)، جوش جاد (شاك)، جيسون سوديكس (ريد)، بيل هادير (ليونارد)، ستيرلنج براون، دوف كاميرون (إيلا)، وليزلي جونز (زيتا).

انطلقت حكبة الجزء الأول من قصة أربعة طيور غاضبة هم ريد، وتشك، وبوم، وماتلدا تصل المعلومات لهذه الطيور باحتمالية قدوم مجموعة من الحيوانات المفترسة إلى جنتهم الصغيرة الجميلة، ولكن تلك الحيوانات لا تريد العيش معهم في سلام بل تريد تدمير جنتهم التي لطالما استمتعوا بها وسرقة البيض، وعلى الطيور الغاضبة الاتحاد معا في فريق واحد ضد خطط الحيوانات الشريرة.

أما الجزء الثاني فينطلق من محاولة الملك (ليوناردو) ملك جزيرة الخنزير الانتقام من الطيور الغاضبة بعدما دمروا موطنه في معركة استعادة بيضهم منه، ويكون هناك في هذه الأثناء (زيتا) الطائر الأرجواني الغامض، والمتعب من حياته في جزيرة جليدية نائية.

وتستمر التحديات التي تواجه «الطيور» للحفاظ على جزيرتهم السعيدة من الطامعين فيها والأخطار المختلفة.

والعمل يتميز بوجود عدد كبير من الشخصيات المختلفة والمحببة، والموسيقى، والألوان المبهرة.

