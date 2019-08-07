دوليه

يخطط باريس سان جرمان الفرنسي إلى الظفر بخدمات الارجنتيني باولا ديبالا لاعب يوفنتوس الايطالي، خصوصاً بعد فشل انتقاله إلى مان يونايتد الانكليزي.

ووفقًا لشبكة «كانال بلس» الفرنسية، فإن سان جرمان سيقدم عرض بقيمة 60 مليون يورو إلى يوفنتوس، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الارجنتيني.

وأشارت التقارير إلى أن تحرك سان جرمان جاء بعد رفض ديبالا الانتقال إلى مان يونايتد خلال صفقة تبادلية يرتدي من خلالها روميلو لوكاكو، قميص يوفنتوس في الموسم الجديد.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يرى يوفنتوس أن العرض المالي لسان جرمان غير جيد، بالنظر إلى قيمة اللاعب الأرجنتيني في فترة الانتقالات الحالية.

يذكر أن ديبالا بات يحصل على مساحة أقل في المشاركة مع يوفنتوس، منذ التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي.

من جانب اخر كشف تقرير صحافي إسباني عن تطور جديد في الصفقة المحتملة بعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم سان جرمان إلى صفوف برشلونة.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، في مؤتمر تقديم صفقات الفريق الكاتالوني، بأن برشلونة ترك الباب مفتوحاً لضم لاعب جديد، يعود إلى التعاقد مع نيمار.

وأكدت أن صفقة نيمار هي التدعيم الوحيد المحتمل لبرشلونة هذا الصيف، لا سيما بعد أن تعاقد الفريق مع ظهير أيسر بضم جونيور فيربو بشكل رسمي. وأشارت إلى أن مفاوضات عودة النجم البرازيلي لا تزال عالقة بين طلبات سان جرمان الكبيرة، ورغبة برشلونة في إتمام الصفقة عن طريق تبادل اللاعبين. وشددت على أن خيار الاستغناء عن نيمار على سبيل الإعارة مع وضع بند للشراء في الصيف المقبل، غير مطروح الآن على طاولة المفاوضات.

