دوليه

انتقل الحارس الدولي التشيكي توماش كوبيك من رين الفرنسي الى اوغسبورغ الالماني لخمس سنوات، بحسب ما ذكر النادي الأخير أول من امس في بيان. ووقع كوبيك (1,98 م) الذي سيبلغ السابعة والعشرين نهاية الشهر الجاري، عقدا حتى 30 يونيو 2024، بحسب ما اشار النادي الذي تفادى الهبوط الى الدرجة الثانية في الموسم الماضي محتلا المركز الخامس عشر في البوندسليغا.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، فيما أشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الواسعة الانتشار الى انها تتراوح بين 7 و8 ملايين يورو. وكان رئيس رين أوليفييه ليتانغ أعلن السبت الماضي التعاقد مع الحارس السنغالي ادوار مندي لاربع سنوات قادما من رينس ليحل بدلا من كوبيك الذي حمل الوان رين منذ عام 2017.

وكان رين، حامل لقب مسابقة كأس فرنسا، خسر مباراة كأس الابطال الدولية ضد باريس سان جرمان بطل الدوري 1-2 بعد تقدمه 1-0 بهدف أدريان أونو السبت الماضي في مدينة شنزن الصينية.

