دوليه

كشف رئيس نادي فلامنغو رودولفو لانديم اول من أمس أن المهاجم الدولي الايطالي ماريو بالوتيلي، الحر منذ انتهاء عقده مع مرسيليا الفرنسي بنهاية الموسم الماضي، أبدى اهتمامهم باللعب لصالح نادي كرة القدم البرازيلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن لانديم قوله على هامش حفل أقامه اتحاد ريو دي جانيرو لكرة القدم «حصل اتصال بيننا وأظهر اهتمامه بفكرة اللعب هنا»، مضيفا «انه لاعب كبير، بدون أدنى شك. ولكن لحين توقيعه معنا، يمكن أن تحصل أمور عدة».

وأكد لانديم حصول لقاء في أوروبا بين مسؤولين في النادي واللاعب.وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقرير لشبكة «سكاي سبورت» في إيطاليا مؤخرا، أشارت فيه الى إمكانية رؤية «سوبر ماريو» بقميص فلامنغو، بموجب عقد لمدة عامين ونصف العام.

وسبق لبالوتيلي (28 عاما) الذي لعب في البرازيل مع المنتخب الإيطالي في كأس القارات 2013 ومونديال 2014، أن أبدى إعجابه ببلاد السامبا. ونشط فلامنغو الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي في سوق الانتقالات في الآونة الاخيرة، فتعاقد مع لاعب برشلونة الاسباني السابق رافينيا والاسباني فيليبي لويز من أتلتيكو مدريد.

وبدأت الأندية البرازيلية باستقطاب بعض الاسماء الكبيرة في عالم الكرة المستديرة، فتعاقد ساو باولو مع قائد منتخب «سيلياسو» داني ألفيش (36 عاما) المتوج هذا الصيف ببطولة كوبا أميركا على أرض بلاده، كما ضم المدافع الدولي السابق الاسباني خوانفران (34 عاما) لموسم واحد.

