دوليه

انتزع الاتحاد السعودي أفضلية الفوز على ذوب آهن الإيراني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بينما اكتفى مواطنه النصر بالتعادل أمام ضيفه الوحدة الإماراتي أول من أمس.وحقق الاتحاد فوزا غاليا بنتيجة 2-1 وقلب الطاولة على منافسه الإيراني في دبي، بينما انتهت مباراة النصر والوحدة في الرياض بالتعادل 1-1، وذلك قبل لقاءي الإياب في الدوحة وأبوظبي تواليا الإثنين المقبل.

وجاء فوز الاتحاد مطعما بنكهة إلحاق الهزيمة الأولى بذوب آهن في الموسم الحالي من المسابقة القارية التي يبحث الفريق السعودي عن لقبه الثالث فيها بعد 2004 و2005، وتحقيق الفوز الأول على الفريق الإيراني في ثالث مواجهة بينهما في دوري الأبطال.

ورأى رئيس مجلس إدارة الاتحاد أنمار الحائلي في تصريحات نقلتها حسابات «العميد» عبر مواقع التواصل، ان الانتصار «فوز مهم في بداية المشوار»، لكن «ما زال أمامنا الكثير لتحقيق بطاقة العبور». وأضاف «سوف نستعد لمباراة الإياب بالشكل المطلوب لمواصلة تشريف الكرة السعودية والتأهل الى دور الثمانية» للمرة الأولى منذ 2011.

ويلتقي الفائز في هذه المواجهة ضمن الدور ثمن النهائي، الفائز في المواجهة المرتقبة بين القطبين السعوديين الهلال والأهلي. وحقق الفريق السعودي الفوز بهدفين توزعا بين الشوطين، بعدما انتهت الدقائق الـ45 الأولى بتعادل إيجابي بهدفين مبكرين. وبادر الفريق الإيراني الى التسجيل في الدقيقة السابعة بركلة حرة مباشرة نفذها القائد قاسم حدادي بطريقة رائعة بالقدم اليسرى، في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس السعودي فواز القرني.

لكن الفريق السعودي لم يتأخر في تحقيق التعادل عن طريق التشيلي لويس أنطونيو خيمينيز (9)، بمتابعته من مسافة قريبة كرة ارتدت مرتين من عارضة الحارس الإيراني محمد باقر صادقي، بعد كرة عرضية سعودية حاول الدفاع الإيراني إبعادها لكنها اتجهت بالخطأ نحو مرماه.وفي الدقيقة 72، سجل الاتحاد هدف الفوز عبر رأسية قوية لزياد الصحفي المولد بعد ركلة ركنية، لم يحرك لها صادقي ساكنا.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، انتزع الوحدة بفضل الهداف البرازيلي ليوناردو دي سوزا، تعادلا ثمينا من النصر في مباراة حضرها الفرنسي هيرفيه رونار، غداة توقيعه رسميا عقد تدريب المنتخب السعودي بعد رحيله عن المنتخب المغربي.

وتابع رونار تسجيل عبد الرزاق حمد الله الذي انسحب من تشكيلته المغربية التي خاضت غمار نهائيات كأس الأمم الإفريقية في مصر هذا الصيف، هدف افتتاح التسجيل في الشوط الأول، وذلك عندما ارتمى في الدقيقة 17 ليتابع برأسه عرضية سلطان الغنام من الجهة اليمنى.

وصب عدم تحول الضغط السعودي الى هدف ثانٍ، في صالح الوحدة الذي أمسك بالمباراة بشكل أفضل في الشوط الثاني، وحقق التعادل بعد مجهود لافت للبرازيلي الذي انفرد اثر هجمة مرتدة وتمريرة سريعة من اسماعيل مطر، ليتخطى ببراعة الحارس الأسترالي براد جونز ويودع الكرة قوية في المرمى الخالي (53).

