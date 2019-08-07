loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

روني يريد العودة إلى إنكلترا


اقترب مهاجم مان يونايتد السابق واين روني، ودي سي يونايتد الحالي من العودة إلى وطنه الأم مرة أخرى. وكان تقارير صحفية، قالت إن روني قد يرحل إلى ديربي كاونتي ليعمل كمدرب ولاعب معًا.
ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس»، فإن روني سيصل إلى لندن، لعقد مفاوضات مع مسؤولي ديربي كاونتي بشأن الانتقال إلى النادي في مهمة مزدوجة. وأشارت إلى أنه إذا توصل الطرفان إلى اتفاق، فإن روني قد يعلن تعاقده مع ديربي كاونتي بشكل رسمي خلال أيام قليلة.
وكان ديربي كاونتي، تعاقد مؤخرًا مع الهولندي فيليب كوكو، في منصب المدير الفني، خلفًا لفرانك لامبارد الذي رحل لتدريب فريقه السابق تشلسي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة