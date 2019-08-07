دوليه

ينوي بايرن ميونيخ الألماني مواصلة تعزيز صفوفه بعدد من الصفقات المقبلة من ضمنها الصفقة المنتظرة بضم لاعب مانشستر سيتي ليروي سانيه.

ومن المتوقع إعلان النادي البافاري ضم الدولي الألماني هذا الأسبوع، بعدما بات على وشك الاتفاق مع سيتي وسانيه على جميع بنود التعاقد.

وذكرت صحيفة «بيلد الألمانية» أن هناك 4 صفقات محتملة يخطط لها بايرن ميونخ، فور انضمام سانيه لصفوفه. وأفادت الصحيفة بأن بايرن ينوي ضم مارك روكا لاعب وسط إسبانيول، الذي جذب أنظار النادي البافاري بعد مشاركته مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف.

كما يأتي المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي، ضمن الصفقات المحتملة للبايرن في الأسابيع الأخيرة من فترة الانتقال الحالية، بالإضافة إلى تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ الألماني.

وعلى مستوى الناشئين، يستهدف البايرن التعاقد مع سيدي سانيه لاعب شالكه، وهو الشقيق الأصغر لنجم مانشستر سيتي، ليصبح الشقيقان على مقربة من الاجتماع سويا في فريق واحد.