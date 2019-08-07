دوليه

تعاقد لاعب الوسط التركي الدولي يوسف يازجي مع نادي ليل لخمسة أعوام، ليعزز وصيف الدوري الفرنسي خطه الهجومي بعد رحيل نجمه العاجي نيكولا بيبي الى أرسنال الانكليزي بصفقة مدوية ومهاجمه البرازيلي رافايل لياو إلى ميلان الإيطالي.

وقدم يازجي (22 عاما) موسما واعدا مع طرابزون سبور فسجل 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة.وبمقدور اللاعب الاعسر أن يشغل مركز صناعة اللعب أو مركز أكثر دفاعا بحسب النادي الشمالي الذي أعلن أمس قدوم الدولي التركي.

وقال الإسباني مارك إينغلا المدير العام في ليل وصيف باريس سان جرمان في الدوري الفرنسي الموسم الماضي «يملك نوعية تقنية كبيرة، قدرة على صناعة الفوارق، تسديدة جيدة وتمريرة لافتة بقدمه اليسرى، ستقوم باغناء تشكيلتنا في المستقبل المقبل».ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحافية قدرتها بـ16,5 ملايين يورو.وكان ليل تعاقد مع الظهير الكرواتي دوماغوي براداريتش (19 عاما)، الاميركي تيموثي وياه (19 عاما) من باريس سان جرمان والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن (20 عاما).