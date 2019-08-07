دوليه

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي أول من امس تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني داريو بينيديتو قادما من نادي بوكا جونيورز بعقد لأربعة أعوام. وأكد النادي الفرنسي الجنوبي في بيان أنه «توصل الى اتفاق مع نادي بوكا جونيورز»، مشيرا الى أن المهاجم البالغ من العمر 29 عاما «وقع عقدا لأربعة أعوام في أعقاب الفحوص الطبية».

وبحسب صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية، دفع مرسيليا 16 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الذي خاض خمس مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني، وضم بينيديتو قبل عامين من نهاية عقده مع بوكا جونيورز.

وخاض بينيديتو 63 مباراة خلال ثلاثة أعوام أمضاها مع الفريق الأرجنتيني، وسجل خلالها 39 هدفا.وبينيديتو هو ثاني لاعب، مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس، يتعاقد معه مرسيليا في عهد مدربه الجديد البرتغالي أندريه فياش-بواش الذي سيشرف على الفريق في الموسم المقبل خلفا لرودي غارسيا.ويأتي التعاقد مع بينيديتو قبيل خوض مرسيليا مباراة السبت ضد رينس، ضمن المرحلة الأولى من الموسم الجديد للدوري الفرنسي.