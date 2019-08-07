دوليه

عاد لاعب الوسط الدولي الكرواتي ميلان باديلي الى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الاعارة لموسم واحد، بعد عام من رحيله بعقد انتقال حر الى لاتسيو، بحسب ما أعلن النادي التوسكاني أول من امس.

وكشف المدير الرياضي في فيورنتينا دانييلي برادي على هامش مؤتمر صحافي عقده لإعلان عودة باديلي، أن الفريق يملك خيار التعاقد معه بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الاعارة. وصرح اللاعب الكرواتي البالغ 30 عاما «كان لدي خيار البقاء مع لاتسيو أو العودة الى هنا (فيورنتينا). اخترت الثاني على رغم عدم اعتقادي بوجود أي فرصة لحصول ذلك لكوني غادرت بعقد حر».

وأمضى باديلي أربعة أعوام في ملعب «أرتيميو فرانكي» التابع لفيورنتينا، قبل أن ينتقل الى نادي العاصمة. كما دافع عن ألوان منتخب بلاده في أكثر من 40 مباراة دولية، وبلغ معه المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018، والتي خسرها المنتخب الكرواتي أمام فرنسا بنتيجة 2-4.

وأحرز اللاعب الدولي مع لاتسيو كأس إيطاليا في الموسم المنصرم، علما بأنه غاب عن المباراة النهائية أمام أتالانتا، والتي انتهت بفوز لاعبي المدرب سيموني إينزاغي بهدفين نظيفين.

