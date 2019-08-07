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احتل المنتخب الكويتي المركز الثالث في البطولة العربية للناشئين «تحت 11 و12 و 13 و14 سنة» للتنس التي اختتمت في تونس أخيرا برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة.

كما حضر المباراة النهائية والحفل الختامي وشارك في تتويج الفائزين كل من كاتب الدولة التونسي أحمد قعلول ورئيسة الجامعة التونسية للتنس د. سلمى المولهي ونواب رئيس الاتحاد العربي للعبة والأمين العام وأعضاء مجلس الادارة، بالاضافة الى رؤساء الوفود المشاركة في البطولة. وحقق لاعبو منتخب الكويت المركز الثالث والميدالية البرونزية للزوجي في البطولات الأربع حيث حصل الثنائي محمد العوضي وزميله عبد الرحمن العبد الله على المركز الثالث للزوجي تحت 11 سنة، وحصل الثنائي خالد بافقير وزميله عبد الله دهراب على المركز الثالث للزوجي تحت 12 سنة، كما حصل الثنائي يوسف اللنقاوي وزميله حسن جمال على المركز الثالث مكرر للزوجي تحت

12 سنة. وحصل الثنائي عبد الوهاب العبد الله وزميله عثمان الأنصاري على المركز الثالث للزوجي تحت 13 سنة، وحصل الثنائي حسين الشطي وزميله يعقوب يوسف على المركز الثالث للزوجي تحت 14 سنة.

كما حصلت الكويت على المركز الثالث والميدالية البرونزية للفرق في البطولات الأربع المذكورة. وفي تصريح له في ختام البطولة، هنأ الشيخ أحمد الجابر جميع المنتخبات الفائزة معربا عن سعادته بحصول لاعبي منتخب الكويت على المركز الثالث. وتوجه الشيخ أحمد بالشكر لرئيسة وأعضاء الجامعة التونسية على حسن تنظيم البطولة وعلى كل ما قدموه للوفد الكويتي ووفود الدول المشاركة في هذا التجمع العربي. وأشاد بالمستويات المرتفعة التي أظهرها العديد من لاعبي الدول المشاركة، مؤكدا أن الاتحاد العربي يهتم بالقاعدة من الفئات السنية الصغيرة التي شاركت في البطولة. وأضاف أن الاتحاد العربي يحرص تمام الحرص على تنظيم هذه البطولة بانتظام سنوياً حيث ان الفئات التي تشارك فيها يعتمد عليها مستقبل اللعبة في كافة الدول العربية. وتمنى الجابر كل التوفيق والنجاح لجميع لاعبي المنتخبات العربية من أجل المزيد من النهوض بالتنس العربي. وفي ختام تصريحه شكر الشيخ أحمد الهيئة العامة للرياضة على كل ما تقدمه من دعم لكافة أنشطة الاتحاد بالداخل والخارج وشكر كافة الدول التي حرصت على المشاركة في البطولة وتمنى لها التوفيق.

