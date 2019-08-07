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يتطلع الأزرق الى تسجيل فوزه الثاني في بطولة غرب آسيا المقامة في العراق وذلك عندما يواجه الأردن في 10:30 مساء اليوم على ملعب فرانسوا حريري بأربيل ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية والتي تشهد اليوم أيضاً لقاءً آخر يجمع المنتخب البحريني مع نظيره السعودي في 07:30 مساءً على الملعب ذاته.

ويتصدر الأزرق المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن البحرين، وذلك بعد فوزه على السعودية 2-1 في الجولة الأولى والتي شهدت فوز البحرين على الأردن بهدف دون رد. وينص نظام البطولة على تأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة الى المباراة النهائية التي تقام يوم 14 من أغسطس الحالي.

وتمثل مباراة الليلة أهمية كبيرة للمنتخبين لانها تعتبر «بروفة» قبل المواجهة بينهما في التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، حيث أوقعت القرعة الأزرق ونظيره الأردني في مجموعة واحدة الى جانب منتخبات أستراليا وتايوان ونيبال.

ورغم البداية الجيدة للمنتخب بقيادة المدرب الكرواتي روميو يوزاك وتحقيقه النقاط الثلاثة في مباراته الأولى، الا أن الفريق لم يظهر بالصورة المطلوبة أمام السعودية خصوصاً في الشوط الأول الذي بدأه المدرب بطرقة 3-4-2-1 بالاعتماد على الثلاثي حمد الحربي وخالد ابراهيم وفهد الهاجري في الدفاع، مع وضع أحمد الظفيري في الجهة اليسرى وعامر المعتوق في الجهة اليمنى وسلطان العنزي وشريدة الشريدة في الوسط، وأمامها الثنائي بدر المطوع وفيصل زايد وحسين الموسوي في المقدمة. لكن تحسن أداء المنتخب بعد دخول فيصل عجب صاحب الهدف الثاني وعبدالله ماوي ربما يجبر يوزاك على اجراء بعض التعديلات على التشكيلة التي سيدخل فيها مباراة اليوم.

في المقابل، تعرض المنتخب الأردني ومدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز الى انتقادات عدة بعد الخسارة أمام البحرين في الجولة الأولى، مع أن الفريق يفتقد لبعض الأسماء المميزة وفي مقدمتها لاعب أبويل نيقوسيا القبرصي موسى التعمري.

وفي المباراة الثانية، يسعى المنتخب البحريني الى تسجيل انتصاره الثاني، والاقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل الى المباراة النهائية، خصوصاً أن منافسه المنتخب السعودي يشارك بالفريق الرديف وخسر مباراته الأولى أمام الكويت.

