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خسر السالمية ثاني مبارياته الودية في معسكره الاعدادي بأذربيجان أمام فريق قبلة الأذري بنتيجة 0-2 أول من أمس على الملعب الفرعي لستاد باكو الدولي. وكان السماوي خسر مباراته الأولى أمام نادي سابايل بنتيجة 2-1. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل الفريق الأذري هدفيه في الشوط الثاني. ويواصل السماوي تدريباته تحت قيادة المدرب الفرنسي ميلود حمدي في المعسكر الذي يستمر 13 أغسطس الحالي. وتنتظر السالمية مباراة مهمة يوم 29 أغسطس الحالي أمام القوة الجوية العراقي على ستاد كربلاء في دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، على أن يستضيف السالمية لقاء الاياب على ستاد ثامر يوم 24 سبتمبر المقبل.

