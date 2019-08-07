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اكتفى المنتخب السوري بنقطة التعادل 1-1 اول من امس أمام نظيره اليمني في منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا، والتي شهدت تعادلا سلبيا بين المنتخبين اللبناني والفلسطيني. وفشل نسور قاسيون في تحقيق فوز أول لهم في البطولة، واكتفوا بالتعادل أمام المنتخب اليمني، بعد خسارتهم في المباراة الأولى أمام لبنان 1-2.

وأقيمت المباراة، كما مباريات المجموعة الأولى، في مدينة كربلاء، وكانت الثانية أيضا لليمن في البطولة المقامة منذ 30 يوليو، بعدما خسر أمام نظيره الفلسطيني 0-1 في اليوم الأول. وافتتح المنتخب اليمني التسجيل عبر محسن قراوي (45)، وعادل القائد فراس الخطيب لصالح المنتخب السوري في الدقيقة 61، في مباراة أتت غداة تقديم أعضاء الاتحاد السوري للعبة استقالتهم على خلفية «الاخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية ولاسيما في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في العراق».

واعتبر الخطيب بعد المباراة أن «غياب خمسة لاعبين مؤثرين في صفوف المنتخب السوري كان له الأثر الكبير في ما حصل لنا سواء في هذه المباراة وكذلك المباراة السابقة»، موجها انتقادات الى جدولة مباريات البطولة التي رأى أنها تصب في صالح المنتخب العراقي المضيف. وخاض أسود الرافدين مباراتهم الأولى في 30 يوليو (فوز على لبنان 1-0) والثانية في الثاني من أغسطس (فوز على فلسطين 2-1) ويخوضون الثالثة في الثامن منه (ضد سورية)، والرابعة في 11 منه ضد اليمن.

في المقابل، خاض المنتخب السوري مباراته الأولى في الثاني من الشهر الحالي، والثانية في الخامس منه.

وبنتائج الاثنين، حافظ المنتخب العراقي على صدارته للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين في مباراتين، بفارق نقطتين عن كل من المنتخبين اللبناني والفلسطيني اللذين خاض كل منهما ثلاث مباريات، بينما ابتعد المنتخبان السوري (الرابع) واليمني (الخامس) عن المنافسة مع اكتفاء كل منهما بنقطة واحدة من المباراتين اللتين خاضاهما حتى الآن.

