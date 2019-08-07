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تنطلق اليوم، المرحلة الثانية وقبل الأخيرة من منافسات البطولة الآسيوية للملاكمة للصغار والتي تقام على صالة نادي الكويت برعاية رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح، على أن تقام نهائيات جميع الأوزان والحفل الختامي للبطولة يوم غد. وشهد ختام الدور الأول خسارة لاعبي المنتخب الوطني وخروجهم من المنافسة على المراكز الأولى لقلة الخبرة، باستثناء الملاكم عبدالعزيز السرهيد الذي تأهل للدور نصف النهائي في وزن 67 كغم، وسيلتقي نظيره الأوزبكي كاميدوليف شاكبوز لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

و شهدت نزالات الاول من أمس تفوق ملاكمي دول شرق ووسط أسيا الذين دانت لهم الأفضلية في أغلب المواجهات، وخسر الملاكمان شباب العبدالله ومشعل العنزي في وزن 43 كغم، فيما خرج من المنافسة بدر شباب في وزن 52 كغم، وتبعه راشد عبدالله في وزن 58 كغم. وكانت نزالات اليوم الثالث للبطولة القارية شهدت فوز الأوزبكي عبدالرسولوف على الكازاخي توكاريف وزن (33-35 كغم)، و الأفغاني محمدي يونس على الاماراتي محمد الزاحمي في وزن 40 كغم، و فوز التركماني أورازبييف على السريلانكي شريمال في وزن 40 كغم، و انتصار الأوزبكي تولاغانوف على السوري محمد علي في وزن 40 كغم، وفوز الكازاخي سيلخان أمير على الهندي نيرو في وزن 40 كغم، والتايلندي فيسيت على الطاجيكي رستموف في وزن 46 كغم. وفي وزن 37 كغم، فاز الهندي اريان على الفلبيني جوشوا، والكازاخي باباكوف على الأردني اوس محمد، والطاجيكي جوفروف على الكازاخي دانياروف، والأوزبكي هوجا على العراقي عباس فاضل.

وفي وزن 43 خسر الكويتيان شباب العبدالله ومشعل العنزي أمام التركماني نورمرادوف والكازاخي أبدوادا على التوالي، فيما تغلب الاوزبكي عبدالرسولوف على الهندي روبيش. وفي وزن 49 كغم، انتصر الكازاخي باختيار على السوري عمار ربابة، والاوزبكي لازيازيبك على النيبالي شيربا، والأردني زيد نضال على الطاجيكي فوزيلوف، والهندي فيناي على الايراني ميلاد سيفار، وفي وزن 55 كغم، تفوق الهندي بريت على الطاجيكي ايرماتوف، والايراني على رضا فرخاني على السوري حيدر حاتم، والاوزبكي نارزييف على الطاجيكي فاديم. وفي وزن 61 كغم، تفوق الأوزبكي ميرزوب على الأردني جهاد يحيى، والقرغيزي ساميدين على الايراني علي رضا، والعراقي أحمد علي على الاماراتي عبد العزيز محمد، الكازاخي ليتفينوف على الهندي سونيل. وفي وزن من 33 الى 35 كغم، تغلب التركماني روزميتوف على الهندي هارش، والأوزبكي عبدالرسولوف على الكازاخي توكاريف، والفلبيني روبرت مولونك على العراقي كرار عايد، والقرغيزي ارغيشوف على الأردني قصي محمد. وفي وزن 40 كغم، تغلب الأفغاني محمدي يونس على الاماراتي محمد الزاحمي، والتركماني أورازبييف على السريلانكي شريمال، والأوزبكي تولاغانوف على السوري محمد علي، والكازاخي سيلخان أمير على الهندي نيرو.

وفي وزن 46 كغم، تفوق الفلبيني ريموند على الأردني عمر تيسير، والتايلندي فيسيت على الطاجيكي رستموف، الأوزبكي بوبوجونوف على الهندي نيكيل، والكازاخي داركان على الفلسطيني مصطفى سالم. وفي وزن 52 كغم، فاز الاماراتي خالد الكردي على الأفغاني محمدي شيرزاي، والقرغيزي ماكسوتوف على التايلندي تابفا، والطاجيكي دادوجونوف على الكويتي بدر شباب، والأوزبكي بوزوروف على الهندي أشيش. وفي وزن 58 كغم فاز الأوزبكي عبدالرحمانوف على الكازاخي ماتاييف،والقرغيزي كيمسانوف على الباكستاني جواد أحمد، والفلسطيني زيد شكوكاني على الكويتي راشد عبدالله، والهندي سينغ على والتايلندي تانانشاي. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الوطني جاسم بوفتين، بملاكمي الكويت نظير ماقدموه من عطاء ومستوى رجولي أمام أفضل لاعبي القارة الآسيوية، منوها بأن الخبرة لم تسعفهم في الجولات الاخيرة، وطالب بوفتين بالاهتمام بملاكمي المستقبل والاستمرار بدعمهم ليصبحوا خير ممثلين للملاكمة الكويتية في الاستحقاقات المقبلة متى ما تم اعدادهم بالشكل اللائق من خلال المعسكرات والخارجية والبطولات الدولية.

وأكد بوفتين أن البطولة شهدت مستويات متميزة في مختلف الأوزان ومن أغلب الدول المشاركة، مضيفا: «تبدو حظوظ المنتخبين الكازاخي والهندي كبيرة في حصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية لما يتمتع به ملاكميهما من خبرة وقدرات فنية متميزة».

من جهته أبدى، رئيس وفد المنتخب العراقي للملاكمة علي جواد، اعجابه بالمستوى الفني للبطولة، وقال: «فاجأني مستوى اللاعبين في البطولة ومدى تطور ملاكمي آسيا الصغار باللعبة، وهو ما ينبأ بمستقبل واعد للعبة في القارة الصفراء وخاصة في الدول العربية»، لافتا الى أن الاهتمام سينعكس ايجابا على المستوى العام للملاكمة في آسيا وستصل لمراحل متقدمة.

وشكر جواد اللجنة المنظمة للبطولة على التنظيم الاحترافي وتوفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة ما هيأ أرضية مناسبة لأفضل النزالات، مشيرا الى ان هذا التجمع الأسيوي الكبير في الكويت دليل على قدرة الاتحاد الكويتي على تنظيم البطولات الدولية.

من جانب آخر، أقامت اللجنة المنظمة للبطولة أمس، جولة ترفيهية للمنتخبات والوفود المشاركة في المتحف الكويتي «الاكواريوم» خلال يوم الراحة في البطولة حيث لاقت هذه اللفتة استحسان وتقدير المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة.

