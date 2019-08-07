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تقدم النادي العربي بطلب رسمي الى اتحاد الكرة من أجل تقديم مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، لتقام يوم 26 أغسطس الحالي بدلاً من 27 منه. وقال أمين سر النادي العربي فؤاد المزيدي ان تقديم المباراة التي يحتضنها ستاد صباح السالم جاء بطلب من النادي المصري، مؤكداً أن العربي ليس لديه أي مشكلة في تغيير موعد المباراة. وأضاف: «نرحب بالاقتراح وليس لدينا أي مانع من أجل تعزيز أواصر وسبل التعاون الأخويين بين الناديين الكبيرين». جدير بالذكر أن مباراة الاياب ستقام على ستاد برج العرب بالاسكندرية يوم 27 سبتمبر المقبل.

