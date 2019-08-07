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توصل كاظمة الى اتفاق مع نادي الشباب يقضي بانتقال لاعب فريق كرة السلة في الأخير محمد الوراد الى البرتقالي لتدعيم صفوفه في منافسات الموسم المقبل. ومن المنتظر أن يتم الاتفاق الرسمي وتوقيع العقد خلال الأيام القليلة المقبلة. ويعتبر الوراد من أبرز المواهب التي ظهرت بصورة مميزة في المواسم الأخيرة حيث سعى أكثر من ناد الى التعاقد معه لكن الشباب رفض التفريط به. ويمتاز الوراد الذي يشغل مركز «السنتر» بالطول الفارع والبنية الجسدية القوية الى جانب امتلاكه مهارة التسجيل من أسفل السلة والدفاع القوي وهو يعتبر مكسبا مهما لـ»سلة البرتقالي» في الموسم الجديد. وكان «البرتقالي» بدأ استعداداته الاحد الماضي بقيادة مدربه الصربي الجديد ايفان جيرمتش الذي تعاقد معه لقيادة الفريق في الموسم المقبل بدلاً من المدرب السابق الوطني خالد النجم الذي اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق لظروفه الخاصة رغم تمسك الادارة به.

