الأزمنة و الأمكنة

يقشعر بدن المرء حين يسمع بذكر الحيّة حتى ولو كان ذلك في حديث عابر، ذلك لأن هذا النوع من الزواحف مخيف فهو يتسلَّل من حيث لا يدري الإنسان فينفث فيه سمَّه، وفجأة يسري هذا السم في بدن الملدوغ فيبدأ صراخه وعويله، ومن المعروف أن من الحيات من يؤدّي سمّها إلى الهلاك السريع ومنها ما يؤدي إلى الشلل.

والحيّات أنواع، ولها أحجام متعددة ومنها ما هو غير سام. ولكنها كلها مخيفة بشكلها وبتسللها وحفيفها الخافت الذي لا يكاد يُسمع.

وكانت الحيات في الكويت كثيرة نراها في البيوت أو بين المباني المهدومة، ونراها في الصحراء تبحث عن رزقها بالتقاط ما تراه أمامها من حشرات أو طائر صغير أو بيض طائر، وهي تأتي إلى المدينة، في قديم الكويت لأن البلاد كانت مكشوفة على الصحراء، ولم تكن تضم المباني التي نراها الآن، فلا غرابة أن يزحف هذا النوع من الزواحف إلى بيوتنا فنراه رأي العين في كثير من الأحيان.

وهو عندنا على أنواع:

1 - حيّة البحر، وهو مقرّها، وتظهر أحياناً على الساحل. وغالباً ما يراها الناس وهي تتسرب إلى اليابسة ثم تعود إلى البحر دون إبطاء.

وتسمّى حيّة الماء: ثعبان الماء، وهو موجود عندنا في الكويت، وقد شاهدته قديماً، ذكرته الموسوعة العربية الميسرة 2/794، ونص ما ورد هناك عن هذا النوع من الثعابين هو:

«ثعبان الماء في فصيلة الثعابين الأصيلة، وهو يستوطن أوروبا، وغرب آسيا، ويعرف في دلتا مصر. مائي، يتردد على اليابسة، ويغتذي بالضفادع والأسماك، وطوله حوالي المتر».

وقد ذكر الجاحظ حيّة الماء في كتاب «الحيوان» «4/239»، ومثّل لها ببيت قاله شاعر قديم هو عبدالله بن همام السلولي وذلك:

كحيَّةِ الماء لا تنحاش من أحد

صُلبُ المراس إذا ما حُلَّتَ النُّطُقُ

وقوله تنحاش، أي تنفر وتهرب، وهذا اللفظ بمعناه ونطقه من ألفاظ اللهجة الكويتية، والنطق: جمع نطاق وهو الحزام ويقصد بقوله: إذا ما حُلَّت النطق: إذا اشتدت الأمور، وبدت الصِّعاب.

2 - أما الحيّة البريّة، التي تكون في الصحراء وفي بعض المساكن والطرق، فقد ورد وصفها في الموسوعة العربية الميسَّرة «2/1032»، وذلك كما يلي:

«الحية: زاحف ذو جسم ممطول «أي ممدود»، محرشف، عديم الأطراف، أو ذو آثار من الطرفين الخلفين. والعينان تُغطِّيهما حَرَاشِفُ شفافة «بدلاً من الأجفان المتحركة» والأُذُنان غائبتان، وتوجد لها رئة واحدة فقط.

ويتساقط جلد الحيّة عدة مرات في السنة، وهذا هو ما يسمّى السلخ، فإن جلدها ينسلخ منها، ثم يظهر لها جلد آخر. وتتحرك الحيّة بعضلات الجسم، مستعينة بالحراشف الموجودة بامتداد البطن، وفي أطراف الأضلاع، ويتكوّن السم في الحيّات السامة في غدد لعابية مُتَحَوِّرة، ثم تمر بممرٍّ في أنيابها حويصلات السم إلى الفريسة.

والحيَّات مذكورة في الكتب القديمة والحديثة، ومذكورة - أيضاً - على ألسنة الناس، ويبدو أن ما يتم تداوله عن خطرها وسميتها هو الذي جعل الناس يخافونها إذ صارت في أعينهم من أخطر الحيوانات وأكثرها إثارة للرعب. ومن أجل ذلك فقد أكثروا الحديث عنها من باب التحذير منها والتخويف من التعرض لها حتى لا تتسبب بنفث سمّها بذلك الذي يوقعه حظه التعس أمامها فتسعى بصورة خاطفة إلى وضع سمها في بدنه، ومما يذكر - كما قلنا آنِفاً - أن بعض هذا السم قاتل، وبعضه يؤدي بالمصاب به إلى الشلل وفي كلا الحالين، فإن هذا المسكين يحسّ للوهلة الأولى بآلام شديدة لا تُطاق.

ومما عرف من الحيّات ذلك النوع الذي يسكن البيوت، يعيش في الشقوق التي تكون في بعض الجدران في المنازل القديمة التي كانت جدرانها تبنى باستعمال الصخر البحري، وعادة ما يكون الجدار المبني بهذه المادة كثير الشقوق لا يلتصق الصخر فيه ببعض، فتجد الحيّات في هذه الشقوق مكانها الآمن ومنه تخرج ليلاً لالتقاط ما يتيسر لها من حشرات وطيور وحيوانات صغيرة، ثم تعود إلى غارها.

والناس يعتقدون أن في كل بيت حيّة، ويطلقون عليها اسم «راعية البيت» أي صاحبة البيت حتى ولو لم يروها، وهم يتناهون عن الإساءة إليها لأنهم يرون أن ذلك سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة تحيق بهم.

وهذا الذي يأخذ به الناس قديماً عن حية البيت مذكور في الكتب القديمة، وفيها أيضاً ما يطلب عدم قتل هذا النوع من الحيّات، ونحن نعرف الآن أن المنازل لم تعد مكاناً ملائماً لها بسبب تغير أساليب الحياة، ومن الغرائب التي تذكر عن الحيّات، هذه الحكاية التي وردت عن مشاهدة، وذكرها الجاحظ في كتابه «الحيوان» «7/23»، وهي تتعلق بما يحدث من طائر صغير اسمه: المكَّاء. وقد سُمِّيَ بهذا الاسم لأنه يطلق صوتاً ضعيفاً، ولكنه يستمر في إطلاقه حتى صار دليلاً عليه، فهم يقولون إنه: يمكو أي يصيح، وهو مكَّا، وكثير الصياح.

وهذه حكايته الغريبة التي جرت له مع أحد الثعابين كما حكاها المصدر الذي بَيَّنَّاه هنا:

«أكلت الحيّةُ بيض «طائر» المكَّاء، فجعل يشرشر على رأسها ويدنو منها، حتى إذا فتحت فاها تريده، وَهَمَّت به ألقى فيه حسكة، فلم يزل يلقي به حسكة بعد أخرى، فأخذت الحسكات تخنقها حتى ماتت».

وفي ذلك يقول الشاعر:

إن كنت أبصرتني فذَّاً وَمُصْطَلَمَاً

فربما قتل المكَّاءُ ثُعبانا

«همَّت: أوشكت أن تَفْتِكَ به. حسكة: شوكة، فذّاً: وحيداً، فرداً. مصطلماً: لا قوم لي أَسْتنِدُ إليهم».

ونعود بعد هذه الطُرفة المتعلّقة بطائر المكّاء إلى متابعة ما ذكرناه عن حيّات البيوت، وحول هذا أذكر حادثة قديمة كنت أحد شهودها وأنا صغير فقد كان حدوثها في منتصف أربعينيات القرن الماضي، وكنا نسكن في فريج الشاوي في بيتنا القديم قبل أن تتغيّر ظروف المساكن في البلاد كلها، وبيتنا الذي عشنا فيه «قبل التثمين» بيت تنطبق عليه مواصفات بيوت ذلك الزمان فهو مبني من الطين والصخور البحرية، وهو بهذا وكر ملائم لحية البيت، ولهذا فإنني قد انتبهت يوماً إلى نداء والدتي رحمها الله، وعندما ذهبت إليها لكي أستطلع الأمر، وجدتها تشير إلى موضع في أعلى الحجرة من الخارج، وكان في هذا الموضع غار يشبه الجحر، وعندما سألتها قالت: انتظر وسوف ترى، ولم تمر دقائق حتى أطلت الحية من ذلك الجحر، وكنا في خوف من أن تلقي بجسدها علينا فتراجعنا إلى الخلف ولم يكن في بالنا المحافظة على هذه الحيّة باعتبارها «راعية بيت» فكان هذا الموضوع بعيداً عن اعتقادنا ولم نجد في أيدينا ما يمكن أن يقضي على هذه المتسلطة التي نعرف أننا إن تركناها فسوف تقوم بأعمال مزعجة فيما بعد ليس بعيداً منها دخول حجرة نومنا ونحن رقود وإصابتنا بإصابات قاتلة.

وفي هذه الأثناء خطرت ببال المرحومة الوالدة فكرة فقالت لي:

- أتذكر ابن الفريج الذي جاءنا يبحث عن حمامة له ضاعت فوجدها قد حلّت في بيتنا، واستأذن في الدخول لأخذها؟ قلت: نعم، قالت: عندما جاء لم يكن باستطاعته الإمساك بالحمامة لأنها سوف تطير إذا اقترب منها فماذا فعل؟ قلت: كانت معه النباطة التي يصطاد بها الطيور فأطلق حصاة منها على ذلك الطائر فأرداه حالاً.

قالت:

- إذن فاذهب وقل له أن يأتي إلينا فيطلق نباطته على هذه الحية.

وخرجت مسرعاً. ولم يكن بيته بعيداً عن بيتنا ولذلك فقد عدت معه دون تأخير. وأريته مكان الحية من الحائط، وبأسرع ما يمكن ألقم نباطته بحصاة من الحصى الذي يحمله في جيبه دائماً، وصوّب النباطة على الحية، وبعد لحظة انتظار أطلت كما أطلت علينا من قبل فقذفها لتسقط جثة هامدة في لحظة.

فشكرناه لذلك ونقلناها إلى مثواها الأخير في المكان المعد لجمع القمامة خارج البيوت.

هذا ولم يكن ظهور الحيَّات - آنذاك - مستغرباً على عكس ما هو حادث الآن، ومما أذكره من أحداث الماضي أن حيّة ظهرت في أواخر الستينيات في مدرسة البنات الشرقية الابتدائية. وكان لظهورها ضجة في المدرسة كلها، ورهبة في قلوب الطالبات والمدرسات، وكان الظن أن ظهور الحيّات قد ذهب زمنه، ولكن المنطقة المحيطة بالمدرسة كانت قد أزيلت حديثاً وكانت مبانيها قديمة لا تخلو من الزواحف بأنواعها، وقد سارعت ناظرة المدرسة إلى الاتصال بوزارة التربية تسأل عن التصرف، فقيل لها اتصلي بأقرب مخفر إليك، وبالفعل تم هذا الاتصال، وجاء رجال من المخفر وقتلوا الحية، فعاد الهدوء إلى المدرسة كلها، وارتاحت نفوس الطالبات والمدرسات، وكذلك ناظرة المدرسة.

وَلَوْ أردنا أن نحكي مثل هاتين الحكايتين لاحتجنا إلى وقت طويل لأننا في ذلك الوقت سوف نجد في كل «فريج» حكاية إن لم يكن في كل بيت، ولكن النموذجين اللذين قدمناهما كافيان.

وللحيّة أنواع كثيرة منها عند القدماء: الأسود، وهو ذكر الحيّة، والشجاع وهو حيّة عظيمة، والأيم: وهو ذكر الحيّة غير الأسود. وهناك: الصِّلُّ والأصلة، والثعبان والأفعى والأرقم، وذكر كذلك: العربد والدساس.

وكان الجاحظ قد تحدّث عن أنواع الحيّات فقال:

«والحيّات مختلفات الجهات جدّاً، وهي من الأمم التي يكثر اختلاف أجناسها في الضرر والسم وفي الصِّغَر والعظم، وفي التعرّض للناس، وفي الهرب منهم. فمنها ما لا يؤذي إلا أن يكون الناس قد آذوهُ مرة. وأما الأسود فإنه يحقد ويطالب، ويكمن في المتاع حتى يُدرك بطائلته، وله زمان يقتل فيه كل شيء نهشه.

وأمّا الأفعى فليس ذلك عندها، ولكنها تظهر في الصيف مع أول الليل، إذا سكن وهج الرمل وظاهر الأرض، فتأتي قارعة الطريق حتى تستدير وتطحن كأنها رحى، ثم تلصق بدنها بالأرض وتشخص رأسها، لئلا يدركها السبات، معترضة، لئلا يطأها إنسان أو دابة فتنهشه. كأنها تريد ألا تنهش إلا بأن يتعرّض لها، وهي قد تعرضت لنهشه باعتراضها في الطريق وتناومها عليه، وهي من الحيّات التي ترصد وتوصف بذلك».

هذا ولقد ورد حديث الجاحظ عن الحيات بأنواعها وأماكن تواجدها في مواضع كثيرة من كتابه وقد قمت بإحصاء ذلك، فكان ذكره لها في أكثر من ثلاثمائة موضع من الكتاب.

ولم يترك الجاحظ سبيلاً دون أن يطرقه في حديثه عن الحيّات، حتى لقد أورد ما جاء في القرآن الكريم عن الحيّة التي كانت في معجزات سيدنا موسى عليه السلام حين انقلبت عصاهُ إلى حية تسعى.

وفي حديثه ما يدل من آيات القرآن الكريم على أن الحية والثعبان شيء واحد.

وهو يقول إن مما زاد في أقدار الحيّة في نفوس الناس وَهَوَّلَ من أمرها تلك الحجّة الظاهرة في قلب العصا حيّة حين ألقاها موسى عليه السلام.

ولقد ذكر الجاحظ أن تلك الحجة قد ظهرت حين تم انقلاب العصا إلى حية، ثم لم يكف ذلك بل ذكر أنَّ الحجّة الأكبر كانت في: «ابتلاعها ما هوَّلَ به القوم وسحروا من أعين الناس، وجاءوا به من الإفك. قال الله عز وجل: «وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق «قد جئتكم ببينة من ربكم» فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتِ بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» إلى قوله: «فألقوا حبالهم وعصيهم».

فإن قلت: إنه إنما حوَّل العصا ثعباناً عندما جاءوا بحبال وعصي فحوّلوها في أعين الناس كلها حيّات، فلذلك قلب الله العصا حيّة على هذه المعارضة. ولو كانوا حين سحروا أعين الناس جعلوا حبالهم وعصيهم ذئاباً في أعين الناس ونموراً، لجعل الله عصا موسى ذئباً أو نمراً، فلم يكن ذلك لخاصة في بدن الحيّة.

قلنا: الدليل على باطل ما قلتم، قول الله تعالى: «وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى»، وقال الله عز وجل: «إذ قال موسى لأهله إني آنست ناراً»، إلى قوله: «وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون»، فقلبت العصا جاناً، وليس هناك حبال ولا عصي، وقال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: «قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أو لو جئتك بشيء مبين. قال فأتِ به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» فقلب العصا حيّة في حالات شتى، فكان هذا مما زاد في قدر الحية».

وهكذا عرفنا الكثير عن الحيّات في كل مصدر يمكن أن نجد الحديث عنها فيه، حتى أوصلنا البحث إلى كتاب الله عز وجل، ولكننا لا نزال في طريق البحث، إذ ينبغي أن نواصل إلى آخر الطريق.

وقبل أن ننتقل إلى حديث آخر فإن مما ينبغي أن نذكره هنا لعلاقته بآخر ما مر بنا، ذلك أن من المهم أن نقول إن الحية لها دور في أحلام النائمين، ولوجودها في الأحلام تفسير ذكره المفسرون، وهذا أمر معروف عند العامة والخاصة، وقد ورد بعضه في كتب تفسير الأحلام المعروفة، وفي الكتب التي تورد أخبار الناس في جلساتهم وندواتهم.

وقد تواتر الحديث عن أن رؤية الحيّة في المنام تدلّ على رؤية عَدُوٍّ مبين، فعلى النائم عندما يصحو أن يتذكر ذلك، ويتخذ الحيطة ممن يظنه عدواً حتى لا يتعرض إلى مكروه وأذىً قالوا:

«من رأى أنه يقاتل حيّة - في نومه - فإنه يكافح عدواً، يعالج شرَّه ويتقيه، فإن كان في رؤياه قد ظَفِرَ بالحية «قتلها» فمعنى هذا أنه ظفر بالعدو فلا خوف عليه منه، وإن ظفرت به الحية ظفر به العدو وآذاه بحسب ما يراه في المنام من فعل الحيّة معه».

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تبيّن لنا فيما سلف أن الصِّلَّ هو الحيّة العظيمة، شديدة الخطورة على الناس. وقد ورد ذكرها في شعر جاهلي قديم ضمن قصيدة هي من أشهر قصائد هذا العصر واختُلف في قائلها هل هو الشاعر الصعلوك تأبَّطَ شراً، أم ابن أخته، فقد قُتل الشاعر في منازعات بينه وبين إحدى القبائل، فَقَتَلَهُ واحد من أعدائه، فما كان من ابن أخته إلا أن يثأر لقتل خاله، ففعل وشَفَى صدره، وَبَلَّ غليله. وقال هذه القصيدة التي جرى عنهاحديث طويل في عدد كثير من الكتب ووقعت ضمن اختيارات الحماسة لأبي تمام، وقام شيخنا الأستاذ محمود محمد شاكر بتأليف كتاب عالي القيمة يدور حولها من جميع أطرافها، والحق أنه كتاب قلّ نظيره في عرض الشعر وتذوقه، وكان عنوان الكتاب هو: «نَمط صعب، ونمط مخيف» وأصله سبعة مقالات نشرها في مجلة «المجلة» المصرية بين سنتي 1969م و1970م، ولم يجد بداً من نشرها مجتمعة في كتاب بعد أن ألحَّ عليه عدد من الأصدقاء.

يقول في سياق حديثه: «فهذه الصفة التي وصف بها الشاعر نفسه في ختام هذا القسم الأول، كلها تلميح متتابع باللفظ، تنشأ عنه صورة ذات ألوان وظلال:

رجل مطرقٌ مُحْنَقٌ مُرْبَدُّ الوجه، قارم القسمات، قد براه الغلّ والكمد، ينبئ عن عزم لا يلين، وفكر لا يفتر، وحقد يملأ إهابه لا ينضب».

والمطرق: الذي مال برأسه إلى صدره، وأخذ ينظر إلى الأرض مفكِّراً.

وفي الكتاب كثير من الأمور التي يستفيد منها القارئ علماً في اللغة والأدب، وفي فن تذوق الشعر الذي امتاز به أبو فِهْرٍ رحمه الله، ولذا فإن من المهم أن تتم متابعة قراءة الكتاب وتَفَهُّم ما فيه من إشارات إلى المعاني وأساليب اللغة.

وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين شيخنا وغيره ممن كتب عن هذه القصيدة فإننا يكفي أن ننظر إلى المظانّ التي وردت فيها من كتب الأدب، وسوف لا نجد هذا الإسهاب في البيان والإيضاح، إن هي إلا سطور جاء بها شرّاح الحماسة. وكان طبع مقالات شيخنا أمراً مهماً، وكان حفظاً لها من النسيان إذا مرّت السنوات، وتراكمت عليها أحداث الزمن، فمن يستطيع الرجوع إلى أعداد المجلة بعد أن يخفيها القدم عن أعين الناس.

إشارتنا إلى هذه القصيدة في هذا المقال لها سبب متعلّق بالعنوان وهو الحيّات. أما ما نريد أن نشير إليه من قصيدة تأبَّطَ شرَّاً أو ابن أخته فهو ذكر «الصلّ» الذي ورد في البيت الرابع منها. والصلّ كما ذُكر فيما مضى نوع من الحيات ضخم ومخيف.

إن بالشعب الذي دون سَلْعٍ

لفتيلا دمه ما يُطَلُّ

قذف العبء وعليَّ وَوَلَّي

أنا بالعبءِ له مُسْتَقِلُّ

ووراء الثأر مني ابن أخت

مَصِعٌ، عُقْدتُهُ ما تُحَلُّ

مُطْرِقٍ يرشح موتاً كما أطـ

ـرق أفعى، ينفث السَّمَّ صِلَّ

«دَمُهُ ما يُطَلُّ: دمه لا يهدر، مصع: قويٌّ متماسك عند النزال.

أما البيت الرابع فقد شرحه شيخنا بقوله:

«أما البيت الرابع فهو ختام القسم الأول من القصيدة، فما زال يرقى في خَفِيِّ تعريضه وتهكُّمِهِ بأخواله الذين قعدوا عن طلب ثأر خاله، من ذكر العبء الثقيل الذي استقل وحده بحمله عن جماعتهم... إلى السعي في طلب الثأر، فهو أبداً: «مُطْرِقٌ يرشحُ موتاً».

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نرجع الآن إلى بحثٍ حديثٍ نسبياً يتعلق بالحيات في البيئة الكويتية في الوقت الحاضر، ومرجعنا في ذلك هو الكتاب الذي أشرنا إليه في أحد مقالاتنا التي سبقت وهو: الذي أصدره مركز البحوث والدراسات الكويتية، وذكرنا كافة البيانات عنه فيما سبق.

أما الحيّات التي ذكرها الكتاب فهي ثلاث، أولها ما يسمّى في اللهجة الدَّاب أو الحنيش. وكانت العينة التي رصدت لهذا النوع قد وجدت في منطقة الوفراء جنوبي الكويت. وكان طول العينة «110 مم» وظهرها لونه أصفر يميل إلى لون البيج. وفوقه نقاط من لون بني متناثرة.

ويمضي الكتاب في وصف هذا النوع من الحيّات، فلا يترك شيئاً في جسم أي واحد منها دون أن يقوم بذكره وتحديده.

ولذا نراه يورد أعداد الحراشف التي فوق الرأس، ثم التي فوق الشفتين، وتحت الشفتين. ثم يذكر رأسه المكوّن من الوجه وما فيه من صفائح تعطي الشكل العام.

وأخيراً أضاف ما يلي:

«عند مضايقة هذه الحيّة تقوم برفع رأسها مع الجزء العلوي من جسمها بزاوية تقرب من 45 درجة، ثم تبسط رأسها إلى الأمام مكوّنة بذلك ما يُشبه القلنسوة، وهي بذلك تحاكي الوضع التقليدي المميز لحيّة الكوبرا المعروفة».

وهذا النوع من الحيات يتغذَّى على صغار الحيوانات كاليرابيع والفئران، وأي حيوانات مشابهة.

أما السموم التي تفرزها هذه الفئة فهي سامة للحيوانات، وأما الإنسان فَتُحدِثُ له آلاماً وأوراماً موضعية مع صداع شديد في أحيان كثيرة.

وفي منطقة الدوحة بالكويت عُثر على صنف آخر من أصناف الحيّات هو الصِّلّ وهو يشبه حيّة الكوبرا الصحراوية السوداء لولا اختلاف في شكل الرأس، وهيئة الأنف والعينين، وفي الكتاب الذي ذكرناه تفصيل واسع يتضمن شكل هذا النوع، مع مقارنته بالكوبرا السوداء.

يطلق على هذا النوع من الحيّات اسم: الحيّة السياطية وكل أنواع الحيّات السياطية تبيض وتأكل اللحوم، وتفترس الحشرات والقوارض والضفادع وصغار الثعابين والسحالي، وهذا النوع غير سام للإنسان وإن كانت الأنياب المنحنية تؤذيه إذا انغرست في جزء من جسمه، فتسبب له آلاماً لا تُطاق.

وذُكر أن هذا النوع ينتشر في جنوب تركيا وسوريا، أما في الكويت وبعض مناطق جزيرة العرب فقد تم تسجيل وجوده فيها حديثاً.

ومن أشهر ما يعرفه الناس من الحيّات النادوس وهو حيّة قصيرة نسبياً، ترى كثيراً في الأماكن المهجورة، وكان الناس يحذرونها، ويخشون أذاها، وكان الأهالي يسارعون إلى قتل النادوس أينما رأوه خوفاً من سُمِّه، وهو ذو لون يميل إلى البياض مع نقاط سوداء متناثرة على ظهره تميزه عن غيره من الزواحف، وجسمه مُغَطًّى بالحراشف.

ووصف الكتاب النادوس فقال:

«هذه العظاية من الأنواع الحافرة، التي توجد تحت الأنقاض والحجارة، يُستعمل البوز المفلطح في الحفر، بينما يكون الذيل مثبتاً في الأرض بصفته دعامة، وهذه الحيوانات بياضة، ولكن نظراً لغموض طرق حياتها فلا توجد معلومات متاحة يمكن الاعتماد عليها لمعرفة طرق تكاثرها».

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أثار أخي الدكتور فهد الجار الله في نفسي الرغبة في الكتابة عن الحيّات، إذ تحدّث معي مراراً عنها، وأبدى إعجابه بما كتبه شيخي الأستاذ محمود محمد شاكر عن قصيدة تأبَّطَ شرَّاً وهي التي ذكرناها في هذا المقال، وكان فيها ذكر للصلّ الذي هو أكثر الحيّات خطورة، وكنا نتبادل الحديث أياماً حول هذا الموضوع وحول قراءاتنا عن الحيات كلٌّ منّا بحسب ما يميل إليه من أصناف الكتب.

وقد ذكر لي يوماً أنه كان يهتم بهذا الأمر منذ زمن وأنه سبق أن كتب مقالاً حوله نُشر في مجلة «رسالة الكويت» التي تصدر عن مركز البحوث والدراسات الكويتية، وقد ضَمَّن الدكتور خالد الجار الله مقاله هذا نُبْذَةً نقلها عن الدكتور سانلي ماليري الذي كان يعمل طبيباً في مستشفى الإرسالية الأمريكية منذ أمد بعيد، ولقد آثرت أن أقدّم جزءاً من هذا المقال هنا لأنه مختصر ولأنه يعبّر عن حادثة تتعلّق بالحيّة، ولأن الحادثة تمت في الكويت في زمن قديم مضى. ولقد تكرّم فأهداني كامل المقال الذي صدر في شهر أبريل لسنة 2012م، وأذن لي بنشر الفقرة التي أردت أن أقدّمها هنا، وهي مقالة د.ستانلي مالري وهذا هو نصها:

«في الثاني من مايو 1927م، جيء برجل إلى المستشفى الأمريكي في حالة من الألم الشديد والصدمة الحادة، وكان يتقيأ باستمرار، أفاد مرافقه بأنه منذ قرابة تسع ساعات تعرّض المريض إلى عضة ثعبان، والمكان الذي وقعت فيه الحادثة يبعد قرابة الثلاثين ميلاً خارج الصحراء، وكان الرجلان يسيران على الركب طيلة الليل، وكانت هناك بعض العلامات في القدم اليمنى بين الإصبعين الثاني والثالث، وبحسب رواية المرافق كانت أثر أسنان «أنياب» الأفعى.

وقد جعل إعطاء مورفين «عقار مخدر» تحت الجلد - ربع قمحة - وأتروبين «عقار مضاد لتشنج العضلات والتسمم» 150/1 من القمحة المريض يخلد للراحة، وتوقف القيء، ثم تمَّ تضميد الجرح بمحلول الأيودين «مطهر مقاوم للجراثيم»، ولاحقاً بكمادة من محلول كلوريد الزئبق «مطهر».

وعند فحص المريض لاحظت أن ذراع المريض ورجله من جهة اليسار ضعيفتان رخوتان، وكان هناك تدلٍ واضح في الجفن الأيسر، وفي المساء أو خلال الأربع والعشرين ساعة من الحادث، كان الذراع والرجل اليسريان في حالة شلل تام، وبعد عدة أيام بدأ الشلل بالزوال، وفي الثلاثين من مايو لم يعد هناك أثر له «الشلل» باستثناء الجفن الذي استمر مترهلاً قليلاً، وبعدها غادر المستشفى ولم نعرف عنه شيئاً».

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هذا هو الختام، ونأمل أن يكون في كل ما تقدم ما نرجوه من إفادة.

