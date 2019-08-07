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اختتم مركز غايات الكويتي برنامجه السنوي «صيف غايات2019» في مدينة مانشستر البريطانية حيث اصطحب هذا العام مجموعة من الطلاب الكويتيين من سن 11 الى 16 عاما في رحلة لتعلم اللغة الانكليزية في جامعة سالفورد بمدينة مانشستر.

وتضمن برنامج «صيف غايات 2019» برامج ترفيهية ورحلات للطلبة هادفة لتثقيفهم وتنمية مهاراتهم.

رئيس مركز غايات عبدالله الدمخي أكد نجاح موسم هذا العام في توفير بيئة تعليمية تربوية قيمة للطلاب المشاركين في مخيم صيف غايات2019

وقال الدمخي إن تنظيم مثل هذه الرحلات وبرامج تعليم اللغة الانكليزية للناشئة تعود بالفائدة على رفع مستوى الطلاب في التحصيل الدراسي وتقوية مستواهم في اللغة الانكليزية من خلال دورات جادة في جامعة سالفورد بمانشستر.

وعبر الدمخي عن شكره للأساتذة المشرفين المرافقين للطلاب في الرحلة طارق الباطني ومشاري كركري.

وقال إن مركز غايات مستمر في تنظيم هذه الرحلات في صيف كل عام بهدف اكساب الطلاب المشتركين المهارات والقيم والتجارب الحياتية وبناء الشخصية بالاضافة الى كورس اللغة الانكليزية.

