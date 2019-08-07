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اختتمت يوم امس الاول فعاليات «الأيام الثقافية الكويتية في لفيف» والتي أقيمت في مدينة لفيف الأوكرانية بمشاركة عدد من فناني الكويت واستهدفت تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.تضمنت فعاليات الأيام التي انطلقت في الأول من أغسطس الحالي معرض لوحات فنية للتشكيلي عبدالله الزيد ومعرض صور عن الكويت للمصور علي الزيدي ومعرض الأزياء والتراث الشعبي الكويتي للباحث حسين القطان وسط حضور لافت.كما تخللت الفعاليات عروضاً موسيقية قدمتها فرقة التخت العربي الكويتية بقيادة المايسترو د. أيوب خضر. وكرم الوفد الثقافي الكويتي برئاسة الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي د. عيسى الأنصاري ومراقب العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس محمد بن رضا وسفير الكويت لدى أوكرانيا د. راشد العدواني.كما قام الوفد بتكريم محافظ إقليم لفيف ماركيان مالسكي وعمدة المدينة أندري سادوفي وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأوكرانية وفي المحافظة بلوحة فنية من أعمال الفنان التشكيلي عبدالله الزيد ودرع تذكاري. واختار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (لفيف) لإقامة فعالياته كونها المدينة الأعرق ثقافيا في أوكرانيا.

