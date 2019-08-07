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احتفل أكثر من 100 من الطلبة الكويتيين بتخرجهم من برنامج التدريب الصيفي لدى مجموعة الشايع بعد أن قضوا أربعة أسابيع بالعمل لدى عدد من محلات العلامات التجارية التي تديرها الشركة، بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة للسنة الثانية عشرة على التوالي. ويهدف برنامج التدريب الصيفي إلى تعريف شباب وشابات الكويت بقطاع التجزئة من خلال العمل في المحلات التجارية التي تديرها الشركة جنباً إلى جنب مع الموظفين وتدريبهم على المهارات الأساسية للعمل في هذا القطاع الحيوي.

وقد عمل المتدربون خلال هذه الفترة مع عدد من العلامات التجارية المشاركة في البرنامج مثل ستاربكس، واتش آند ام، ومذركير، وأمريكان إيجل، وباث&بودي وركس، وماك، وبوتري بارن، وكيدزانيا. وتعرفوا على كيفية إدارة المحلات وتشغيلها واكتسبوا العديد من المهارات والخبرات في المبيعات والعروض وخدمة الزبائن وعرض المنتجات وإدارة المخزون.

وفي هذا الإطار، ثمن أحمد الموسى، مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، الدور الرائد الذي تلعبه مجموعة الشايع وقال: «نحن فخورون جداً بالدعم الذي نقدمه لتطوير الشباب الكويتي، فمن الضروري أن يكتسب الطلبة والخريجون مهارات عملية تصقل ما تعلموه بشكل نظري في المدارس والجامعات. إنه لأمر يدعو للسرور أن نرى الأثر الواضح لتعاوننا مع مجموعة الشايع على الطلبة المشاركين فيه والتغيير الملموس في شخصياتهم وسلوكهم وقدراتهم.»

