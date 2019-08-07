مال وأعمال

قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار ان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كان إيجابياً في معظمه باستثناء السوق السعودي، حيث ارتفع ستاندرد اند بورز لأسواق الخليج خلال شهر يوليو بنسبة 0.62 في المئة.

وأوضح التقرير ان البورصة الكويتية تقدمت بشكل كبير على البورصات الخليجية من حيث الأداء (السنوي) منذ بداية العام لتصبح في المركز الأول، حيث واصل مؤشر السوق الأول تفوقه مسجلاً مكاسب بلغت 5.76 في المئة لشهر يوليو، ليصل إجمالي أدائه للعام إلى 28 في المئة، وجاءت البحرين في المرتبة الثانية 15.74 في المئة، ثم دبي في المرتبة الثالثة بنسبة 15.36 في المئة.

وذكر التقرير ان مؤشر تداول السعودي تراجع بنسبة 1.01 في المئة خلال شهر يوليو، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت دبي الأفضل أداءً لشهر يوليو في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث ارتفعت بنسبة 9.77 في المئة، تلتها سوق أبو ظبي بنسبة 6.79 في المئة مدعومة بأرباح البنوك القوية. وأتت البحرين بالمرتبة الثالثة من حيث الأداء مرتفعة بنسبة 5.21 في المئة.

الأسواق الناشئة

وكان أداء الأسواق الناشئة سلبيا بشكل عام، حيث انخفض مؤشر MSCI EM للأسواق الناشئة وMSCI Asia ex-Japan بنسبة 1.69 في المئة و2.17 في المئة على التوالي. وقادت الانخفاضات تراجعات كبيرة في المكسيك والهند حيث تراجع مؤشر بورصة المكسيك ومؤشر نفتي 50 الهندي بنسبة 5.32 في المئة و5.69 في المئة على التوالي، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.56 في المئة. من ناحية أخرى، تمكن مؤشر بورصة إسطنبول 100 في تركيا من البناء على مكاسبه خلال الشهر الماضي وأضاف 5.80 في المئة خلال شهر يوليو.

الأسواق العالمية

تحركت الأسواق العالمية بشكل افقي خلال شهر يوليو بانتظار نتائج اجتماعات البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة بالإضافة إلى انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبقي مؤشر MSCI AC World للأسهم العالمية من دون تغيير عملياً حيث ارتفع بنسبة 0.17 في المئة خلال الشهر، بينما انخفض مؤشر MSCI EM للأسواق الناشئة بنسبة 1.69 في المئة. وكان الأسبوع الأخير من يوليو حافلاً بالأحداث من حيث السياسات النقدية للبنوك المركزية، ففي 25 يوليو، أعلن البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير لكنه ألمح إلى أن خفض سعر الفائدة قد يتم في المستقبل القريب مترافقاً مع المزيد من التسهيل النقدي.

كذلك قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، بتخفيض سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 2.0 و2.25 في المئة والذي يمثل أول خفض لسعر الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبيا إلى حد كبير، حيث لمح رئيس الفدرالي إلى أن هذا الخفض قد يكون لمرة واحدة بقوله «إننا نرى هذا الخفض كتعديل للسياسة النقدية في منتصف الدورة (mid-cycle adjustment)» في وقت كانت الأسواق تتوقع خفضاً آخر قبل نهاية العام. لكنه عاد وأوضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى قريباً، لكن دورة التخفيضات لن تستمر لفترة طويلة. وبعد فترة وجيزة من نهاية الشهر قال الرئيس ترامب إنه سيفرض تعريفة أخرى بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار إضافية في منتصف المحادثات التجارية، ما دفع الصين إلى التهديد بإجراءات مماثلة انتقامية. وتراجعت أسواق الأسهم والنفط في حين ارتفعت سندات الخزانة ما أدى إلى انخفاض العوائد إلى أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات.

الأسواق الأوروبية

في أوروبا، كانت صورة الأسواق متباينة لكن المؤشرات اتبعت عموما نفس اتجاه الأسواق الأميركية والعالمية مع تحركات جانبية في الغالب خلال الشهر ثم تراجعت بعد تصاعد التوترات التجارية. وارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.23 في المئة في يوليو بعد أداء قوي للشهر السابق. وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 1.69 في المئة بينما تراجع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.36 في المئة في يوليو بعد تسجيل مكاسب بلغت 5.73 في المئة و6.36 في المئة في يونيو على التوالي. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بشكل هامشي إلى 1.1 في المئة في الربع الثاني وفقا للتقديرات الأولية بانخفاض من 1.2 في المئة في الربع الأول لكنه جاء أفضل من التوقعات عند 1.0 في المئة.

المملكة المتحدة

أما في المملكة المتحدة، فقد ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 2.17 في المئة خلال شهر يوليو مع تسلم رئيس الوزراء الجديد مهامه والذي يبدو أنه سيتخذ موقفا متشدداً بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

