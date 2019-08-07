مال وأعمال

لندن - «رويترز»: ارتفع اليوان عن أدنى مستوى له على الإطلاق بعد أن بدا أن الصين تتخذ خطوات لمنع العملة من تسجيل مزيد من الانخفاض بعد هبوط حاد دفع الحكومة الأميركية لإعلان أن الصين تتلاعب بعملتها.

وقالت الصين إنها تبيع أذونا مقومة باليوان في هونغ كونغ، في خطوة تهدف فيما يبدو للسيطرة على عمليات البيع بنظام الاقتراض للعملة. علاوة على ذلك، حدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر الصرف المرجعي اليومي للعملة عند 6.9683 لليوان في التعاملات داخل البلاد وهو أعلى من المستوى المتوقع الذي يبلغ 6.9871 لكنه يقل عن مستوى سبعة يوانات للدولار الذي تجاوزته العملة الصينية يوم أول أمس. وفي أحدث تعاملات، ارتفع اليوان في المعاملات الخارجية بنسبة 0.4 في المئة إلى 7.0677 يوانات للدولار بعد أن انخفض إلى 7.14 مساء يوم أول أمس في أدنى مستوى له منذ بدء التداولات الخارجية للعملة في 2010.

كما سجل اليوان في المعاملات داخل البلاد 7.0699 يوانات للدولار عند الفتح مقارنة مع الإغلاق الماضي والذي بلغ 7.0498.

