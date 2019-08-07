الأربعاء 07 أغسطس 2019 ,05 ذو الحجة 1440
رقم العدد:
3751
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
مرصد النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
آخر النهار
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