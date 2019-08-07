مال وأعمال

توقعت مصادر حكومية أن تتمكن الحكومة من تحصيل ضرائب ورسوم تقارب 750 مليون دينار بعد تطبيق الضريبة الانتقائية المتوقع دخولها حيز النفاذ في نهاية العام الحالي 2019. ولفتت أن وزارة المالية أجرت استعدادات حثيثة لتطبيق الانتقائية على المشروبات الغازية والتبغ عبر توفير جميع المقومات البشرية والفنية اللازمة لها. وقالت انه من المحتمل قيام الدولة بفرض ضريبة على التبغ والمشروبات السكرية نهاية العام الحالي، مشيرة الى أن المصدات المالية المريحة للدولة وانخفاض نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي فان الدولة لم تضطر لخفض كبير في الانفاق بالاضافة الى عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وتوقعت المصادر نمو الناتج غير النفطي بنسبة تتراوح بين 3.5 الى 4 في المئة، مستدركة أن الميزانية العامة ستشهد فائضاً مالياً بنهاية العام المالي مع شمول عوائد دخل الاستثمار الخارجي وقبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة. وبينت أنه من المتوقع أيضاً أن يتم تغطية عجز الموازنة في حال استبعاد دخل الاستثمار وبعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة من الاحتياطي العام، مع عدم الحاجة للاقتراض الخارجي. وقالت ان جهود الاصلاح المالي في الكويت تهدف الى ترشيد الانفاق الحالي، وتعزيز الانفاق الاستثماري بهدف دعم القطاع الخاص. ويذكر ان الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة. وهي ضريبة تطبق على السلع التي تعد ضارة بصحة الانسان. وتضمن لائحة السلع الانتقائية المنتجات التالية:

المشروبات الغازية وتتضمن أية مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة. وتعد من المشروبات الغازية أية مُركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها الى مشروبات غازية.

مشروبات الطاقة: تتضمن أية مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا. كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة. وتعد من مشروبات الطاقة أي مُركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها الى مشروبات طاقة..

التبغ ومنتجاته: جميع المواد المدرجة ضمن الجدول 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

على ان تطبق النسب الضريبية كالآتي:

1- 50%: على المشروبات الغازية.

2- 100%: على منتجات التبغ.

3- 100%: على مشروبات الطاقة.

فيما سيتوجب دفع الضريبة على أي مؤسسة أو شخص يستورد السلع الانتقائية أو ينتجها.

