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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة


انهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 15?6 نقطة ليبلغ مستوى 6086?5 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?26 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 100?6 مليون سهم تمت من خلال 5874 صفقة نقدية بقيمة 21?7 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6?5 نقاط ليصل الى مستوى 4865?8 نقطة بنسبة 0?14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 63?2 مليون سهم تمت عبر 2760 صفقة نقدية بقيمة 5?2 ملايين دينار.
كما انخفض مؤشر السوق الأول 19?9 نقطة ليصل الى مستوى 6706?8 نقاط بنسبة 0?3 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 37?3 مليون سهم تمت عبر 3114 صفقة بقيمة 16?5 مليون دينار.


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