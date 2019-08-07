مال وأعمال

ارتفعت ودائع المقيمين في البنوك المحلية بنهاية يونيو 2019 بنسبة 1.15 في المئة على أساس سنوي، لتصل الى أعلى مستوى على الاطلاق وفق بيانات الاحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

وبلغت قيمة ودائع المقيمين في البنوك التجارية خلال يونيو السابق 44.02 مليار دينار مقابل 43.52 مليار دينار في الشهر المناظر من عام 2018.

وعلى أساس شهري، زادت ودائع المقيمين في يونيو بنسبة 1.08 في المئة عن مستواها في مايو السابق له عند 43.55 مليار دينار.

ودعم الارتفاع السنوي لودائع المقيمين في الكويت ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.43 في المئة الى 34.59 مليار دينار، مقابل 33.77 مليار دينار في يونيو 2018، مع نمو شهري 2.43 في المئة.

وسجلت ودائع الحكومة في يونيو السابق 6.91 مليارات دينار، بانخفاض 0.72 في المئة عن مستواها في الشهر المماثل من 2018، مع تراجعها شهرياً بـ 6.24 في المئة. وبشأن ودائع غير المقيمين فقد سجلت في البنوك المحلية خلال يونيو الماضي 5.44 مليارات دينار، مقابل 4.61 مليارات دينار بالشهر نفسه من العام السابق، بارتفاع 18 في المئة.

وفي سياق متصل، طرح بنك الكويت المركزي سندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار بعائد 3 في المئة وتستحق في 5 نوفمبر 2019، بأجل يصل الى 3 أشهر.

ويسعى بنك الكويت المركزي من خلال اصدار تلك السندات الى مواءمة السيولة النقدية الفائضة لدى البنوك المحلية وفق سياسة نقدية موائمة تتسق واحتياجات القطاع المصرفي.

