مال وأعمال

أوردت وكالة أنباء بلومبيرغ الدولية، أن أثرياء العالم فقدوا 2.1 في المئة أو 117 مليار دولار من ثروتهم، مع فتح الأسواق العالمية أبوابها أمس.

وذكرت الوكالة في تقرير، أن تجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، الخميس الماضي، فاقم المخاطر في الأسواق العالمية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن بدء فرض رسوم اضافية بنسبة 10 في المئة على بضائع صينية مستوردة بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.

وهرب مستثمرون من صنادق عالية المخاطر كالدولار الأميركي وأسواق الأسهم خاصة أسواق الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعة، الى ملاذات آمنة أبرزها الذهب. وأوردت «بلومبرغ»، أن 20 شخصا من هؤلاء المدرجين على مؤشر أغنياء العالم، فقدوا ما يقارب 20 مليار دولار بمعدل خسارة مليار دولار لكل واحد منهم، فيما خسر جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، 3.4 مليارات دولار.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يضم أكبر 30 شركة، بأكثر من 2 في المئة في ختام تعاملات الاثنين، فاقدا نحو 767.2 نقطة الى 25.717 ألف نقطة.

ورغم تراجعها، واصلت عقود الذهب تلقي دعم من التوترات التجارية، مسجلة أعلى مستوياتها في 6 سنوات، الى 1471 دولارا للأونصة (الأوقية).

