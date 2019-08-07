مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة، أنها ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى لندن من يوم 27 أكتوبر 2019، حيث ستقوم الشركة بخدمة العاصمة البريطانية بطائرت من طراز A320neo وذلك بواقع رحلة كل يوم.

وتعد هذه الانطلاقة أول خط جديد يتم إطلاقه من الكويت إلى المملكة المتحدة في 55 عاماً. وستصل رحلات طيران الجزيرة إلى مطار غاتويك - الصالة الجنوبية في لندن، حيث يمكن للركاب أخذ قطار غاتويك إكسبريس للوصول مباشرة إلى وسط لندن. وستقوم الشركة بتسيير رحلاتها يومياً بمواعيد مناسبة تقلع من الكويت في الصباح المبكر للوصول إلى لندن عند وقت الغداء، أو بعد الظهر أيام السبت.

متحدثاً عن هذا الإنجاز الجديد، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «اننا نواصل توسعنا في عام 2019 بإطلاق رحلات جديدة إلى العاصمة البريطانية، لندن، فهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها شركة طيران منخفضة الكلفة في الشرق الأوسط بتسيير رحلات ذات المسافات الطويلة بطائرات A320neo الجديدة. نتطلع إلى نقل عملائنا بين الكويت ولندن التي تعد من الوجهات الأكثر شعبيةً على مدار السنة للمسافرين من الكويت». معلقاً على إطلاق هذه الرحلات الجديدة، قال السفير البريطانى لدى دولة الكويت، مايكل دابنفوت: «يسعدني أن أرى طيران الجزيرة تطلق هذه الخدمة الجديدة بين الكويت ومطار لندن غاتويك، وهو ما أصبح ممكناً بفضل اتفاقية الخدمات الجوية الجديدة التي تم توقيعها بين البلدين في العام الماضي. وفيما نحتفل بالذكرى السنوية الـ120 لمعاهدة الصداقة بين الكويت وبريطانيا، من المشجع أن نرى مزيداً من الكويتيين يزورون المملكة البريطانية ويدرسون في جامعاتها أكثر من أي وقت مضى». من ناحيته، أضاف رئيس علاقات الطيران في مطار غاتويك، ستيفن كينج: «إن هذا الخط الجديد خطوة محورية في تعزيز شبكة الرحلات التي تربط مطار غاتويك بالشرق الأوسط إذ يوفر المملكة البريطانية بامكانات لتوسيع نطاق الأعمال التجارية مع الكويت والتي تعد بدورها في طليعة قطاعات النفط والخدمات المالية والتكنولوجيا.

