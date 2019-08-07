مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن تحقيق صافي ربح يقدر بـ 8?111 ملايين دينار بارتفاع 23?2 في المئة عن ذات الفترة من عام 2018 والتي بلغت 6?583 ملايين ديناور كما بلغت ربحية السهم 45?32 فلساً عن الفترة ذاتها، لافتة إلى ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية (صافي إيرادات الاكتتاب) وأرباح الاستثمارات.

وأوضحت الشركة في إفصاحها على موقع البورصة أن الموجودات المتداولة بلغت 332?056 مليون دينار وإجمالي الموجودات بلغت 644?733 مليون دينار كما بلغت المطلوبات المتداولة 258?665 مليون دينار وإجمالي المطلوبات 630?151 مليون دينار. وأشارت الشركة إلى أن إجمالي حقوق المساهمين للشركة بلغ 90?893 مليون دينار وإجمالي الإيرادات التشغيلية 100?807 مليون دينار. وذكرت الخليج للتأمين أن أرباح الربع الثاني بلغت 4?370 ملايين دينار بارتفاع 34?5 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 3?248 ملايين دينار بربحية سهم 24?41 فلساً وإجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني بلغت 49?5 مليون دينار.

