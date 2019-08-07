مال وأعمال

أعلنت شركة التسهيلات التجارية ارتفاع أرباح الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 193?8 في المئة لتبلغ 5?6 ملايين دينار (نحو 18?4 مليون دولار) بربحية سهم 11 فلسا مقارنة مع 1?9 مليون دينار (6?3 ملايين دولار) بربحية سهم 4 فلوس من عام 2018. وقالت (التسهيلات التجارية) في افصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت امس أنها حققت 8?5 ملايين دينار (نحو 28?9 مليون دولار) بربحية سهم بلغت 17 فلسا في النصف الأول من عام 2019 مقارنة مع 4?5 ملايين دينار (نحو 15?3 مليون دولار) بربحية سهم 9 فلوس من 2018.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة إلى زيادة الأرباح الاستثمارية وعكس في مخصص خسائر الائتمان.