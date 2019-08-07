مال وأعمال

«رويترز»: استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في ست سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن بعد أن صنفت الولايات المتحدة الصين على أنها دولة تتلاعب بالعملة مما يُصعد حربا تجارية طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم. انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1461.51 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ مايو 2013 عند 1474.81 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المئة ليبلغ 1474.40 دولاراً للأوقية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الحكومة قررت اعتبار الصين متلاعبة في عملتها وسوف تتحاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على ميزة المنافسة غير العادلة الناجمة عن أحدث تحركات لبكين. وجاءت الخطوة الأميركية بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط دون المستوى المهم البالغ سبعة يوانات مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات عقب قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة في المئة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، مما أنهى هدنة استمرت شهرا في الحرب التجارية بينهما. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 16.39 دولاراً للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 854.85 دولاراً.

