مال وأعمال

تمضي دول مجلس التعاون الخليجي قدماً في مساعيها الرامية لأن تصبح مركزاً سياحياً عالمي المستوى، مدعومةً بمزايا تنافسية تستقطب السياح الدوليين الباحثين عن تجربة سياحية متفردة، وذلك وفقاً للتقرير الصادر أخيراً عن «أورينت بلانيت للأبحاث»، إحدى الوحدات التابعة لـ «مجموعة أورينت بلانيت». وأفاد التقرير بأنّ الدول الخليجية استقطبت 1,4 مليار سائح دولي خلال العام 2018، بزيادة قدرها 6 في المئة عن العام 2017، ما يؤكد نجاح جهود دولة الإمارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان في ترجمة أهداف استراتيجياتها السياحية الطموحة، والمتمحورة حول بناء حضور قوي على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.

وأشار تقرير «أورينت بلانيت للأبحاث» إلى أنّ دولة الإمارات تستقبل أكثر من 10 ملايين سائح سنوياً. وتأتي أبوظبي ودبي في صدارة الإمارات المستقطبة للسياح، في الوقت الذي تبرز فيه الشارقة كوجهة سياحية جاذبة مع استقطابها لـ 1,7 مليون سائح خلال العام 2017 وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وفي المقابل، يسافر العديد من السياح من المنطقة إلى وجهات سياحية شهيرة حول العالم، حيث تسهم شركات الطيران الخليجية بشكل كبير في صناعة السياحة والسفر الدولية من خلال الربط مع مختلف الوجهات العالمية.

وقال نضال أبوزكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: «يشهد قطاع السياحة في الخليج العربي تطوّراً متسارعاً في سبيل تقديم كل ما يرقى إلى مستوى تطلعات السياح الدوليين، حيث تقوم الهيئات المعنية بتقديم خيارات سياحية متنوعة تلبي جميع الأذواق، إلى جانب تنظيم سلسلة من النشاطات الثقافية والترفيهية والتراثية والطبيعية والعلاجية والموسيقية التي تتيح للسائح فرصة التمتع بالإرث الحضاري العريق والغنى الطبيعي والتاريخي والثقافي للمنطقة. وتواصل الدول الخليجية تعزيز المقومات السياحية الجاذبة، تماشياً مع استراتيجياتها الطموحة لدفع مسيرة التنويع الاقتصادي، وهو ما يبدو جلياً في نتائج تقريرنا والتي تؤكد نجاح الجهود السبّاقة والمتواصلة للوصول بالقطاع السياحي إلى مستوى جديد من النمو والتنافسية».

وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ خطط استراتيجية قائمة على تنويع المنتج السياحي، فضلاً عن إطلاق استثمارات ضخمة خلال السنوات العشر الماضية لتطوير وتوسيع وتحديث بنيتها التحتية. وتهدف الاستراتيجية السياحيqة 2040 لوزارة السياحة العُمانية إلى استقطاب 11.7 مليون سائح بحلول 2040، منهم 5 ملايين سائح من السياح الدوليين القادمين لأغراض السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال، في الوقت الذي تشهد فيه السلطنة نشاطاً لافتاً على صعيد تطوير مراكز المعارض والمؤتمرات والفنادق والمطارات. وتتمتع السلطنة بربط مباشر مع أبرز الوجهات العالمية من خلال رحلات الطيران المباشر المقدمة من قبل «الطيران العُماني» و«طيران السلام» من وإلى مطار مسقط الدولي الجديد.

وتمضي دولة الكويت في تنفيذ مشاريعها السياحية، وفي مقدمتها عملية التطوير الجارية حالياً لخمس جزر باستثمارات تبلغ 160 مليار دولار.

وتجري في المملكة العربية السعودية مشاريع سياحية عديدة بقيمة إجمالية تبلغ 11.6 مليار دولار. وتم الكشف في شهر فبراير الماضي عن البدء بتنفيذ مشاريع طموحة تشمل منتجع عالمي ومحمية طبيعية في مدينة العلا التاريخية، في خطوة متقدمة على درب ترسيخ ريادة السعودية كوجهة سياحية عالمية. وسعياً وراء ترجمة «رؤية السعودية 2030»، تتطلع المملكة إلى استثمار ما يصل إلى 64 مليار دولار أميركي في تنفيذ حزمة من المشاريع الترفيهية والثقافية والسياحية.

ومن المتوقع أن تستكمل البحرين المركز الدولي الجديد للمعارض في منطقة الصخير بحلول العام 2021، والذي سيكون عند اكتماله أكبر بعشر مرات من حجمه الحالي. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات ذات الصلة بقطاع السفر والسياحة في الكويت إلى 1 مليار دولار بحلول العام 2027، وفق الإحصائيات الصادرة عن «المجلس العالمي للسفر والسياحة».

ودعا تقرير «أورينت بلانيت للأبحاث» إلى مواصلة تطوير الأطر التنظيمية والقانونية الناظمة لصناعة السياحة، في سبيل دفع مسار نمو القطاع الحيوي في دول الخليج العربي باعتباره رافداً حيوياً من روافد النمو والتنويع الاقتصادي ودعامة أساسية لتحسين جودة الحياة في هذه المنطقة.

