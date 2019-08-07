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مال وأعمال

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853 ألف دينار أرباح «الهلال»


حققت شركة أسمنت «الهلال» أرباحاً بقيمة 853.67 ألف دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بنحو 306.88 آلاف دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 178.2 في المئة.
وأظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت الهلال تحولاً سلبياً بنتائج الربع الثاني من العام الحالي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت خسائر الفترة 19.27 ألف دينار (63.52 ألف دولار)، مقابل أرباح بقيمة 217.56 ألف دينار (717.16 ألف دولار) بالربع الثاني من عام 2018.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع الأرباح نصف السنوية يعود إلى انخفاض كلفة المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى.


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