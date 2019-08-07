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مال وأعمال

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145 ألف دينار أرباح «منشآت» في الربع الأول


أظهرت البيانات المالية لشركة منشآت للمشاريع العقارية تحولاً إيجابياً بنتائج الربع الثاني من العام الحالي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة ، بلغت أرباح الفترة 145 ألف دينار (477.98 ألف دولار)، مقابل خسائر بقيمة 399 ألف دينار (1.32 مليون دولار) بالربع الثاني من عام 2018.
وحققت الشركة خسائر بقيمة 1.3 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقابل خسائر بنحو 1.99 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 34.7 في المئة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع الخسائر خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية، وانخفاض صافي الإيرادات من عقارات استثمارية، وارتفاع حصة من نتائج أعمال الشركات الزميلة، وانخفاض الضرائب الأجنبية.


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