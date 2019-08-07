مال وأعمال

طوكيو - «رويترز»: تراجعت الأسهم اليابانية لأدنى مستوياتها منذ أوائل يناير ، مدفوعة بهاجس وقوع حرب تجارية كاملة بين الصين والولايات المتحدة بعد أن صنفت واشنطن بكين على أنها متلاعبة بالعملة.

وعلى الرغم من أن السوق قلصت ما يزيد عن نصف الخسائر التي سجلتها في وقت سابق، إذ تلقت الدعم من عوامل بينها استقرار اليوان الصيني، فإن المستثمرين مازالوا حذرين بفعل تصاعد الضبابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.65 في المئة ليغلق على 20585.31 نقطة بعد أن هوى 2.94 في المئة خلال الجلسة وبلغ أدنى مستوياته منذ العاشر من يناير وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 في المئة إلى 1499.23 نقطة.

واتخذت الحرب التجارية المستمرة بين أميركا والصين منذ عام منعطفا حادا للأسوأ إذ اتهمت واشنطن بكين بالتلاعب بعملتها بعد أن سمحت الصين لليوان بالانخفاض لأدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.

وتضررت الشركات المنكشفة على التجارة العالمية بشدة إذ إن الين ارتفع مسجلا أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار.

وارتفع حجم التداولات إلى 2.637 تريليون ين ليزيد أكثر من 30 في المئة عن المتوسط المسجل في الشهر الفائت.