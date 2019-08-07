مال وأعمال

فازت «ثري سكستي كوميونيتيز دبي»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة التزام لإدارة الأصول والمزود الرائد لخدمات إدارة المرافق المتكاملة، بعقد جديد على تعيينها كشركة مزودة لخدمات الإشراف الإداري لجمعية الملاّك من قبل شركة «كوا للتطوير العقاري» لمشروع «كوا كانفاس» في دبي لاند.

وقال محمد الشرف، مدير العمليات في «مجموعة التزام لإدارة الأصول»: «يتيح سوق دبي للشركات المزيد من الفرص لعرض خبراتها مع استمرارها في التطور والنمو بمعدلات كبيرة عاماً بعد عام. ويعكس فوز «ثري سكستي» بهذا العقد عزمها وتصميمها على التوسع في سوق دبي، ونحن متفائلون بإقامة علاقات مثمرة أكثر مستقبلاً من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء».

وقال آلان رولاندز، مدير عام مجموعة «ثري سكستي» في دولة الإمارات وعُمان: «باعتبارنا واحدة من كبرى شركات خدمات الاشراف الإداري لجمعيات الملاّك وأكثرها تأهيلاً في المنطقة، فإننا نعمل باستمرار على تلبية مطالب واحتياجات عملائنا من خلال الحلول المبتكرة التي يقدمها شركاؤنا الموثوقون والموهوبون. ونحن نقارن أنفسنا دائماً مع أفضل الشركات العاملة في هذا المجال على مستوى العالم، ونسعى جاهدين إلى تحقيق أعلى المعايير المهنية والحفاظ عليها. كما أننا متحمسون للعمل مع مشروع «كوا كانفاس»، وتقديم الخدمات اللازمة من أجل مجمّع متناغم». من جانبه، قال محمد زعل، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «كوا كانفاس للتطوير العقاري»: «بوصفها شركة مطورة لأهم المشاريع في المدينة، فإن «كوا للتطوير العقاري» لديها مصلحة في الحفاظ على جودة وسلامة وسمعة هذا المجمّع الحصري وفق أعلى المعايير. ونسعى جاهدين لتحقيق أقصى قدر من القيمة على المدى الطويل لجميع المُلاك من خلال برامج إدارة الأصول لمدى الحياة وضمان الاختيار الدقيق لمزودي الخدمات والمقاولين لأصحاب المصلحة في المشروع».

