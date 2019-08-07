مال وأعمال

صرّح رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي بأن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 قد أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 5,837,543 دينار وقد بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 2%، والعائد على رأس المال 3.3%. وصرح معرفي بأن الشركة تسعى بشكل مستمر الى المحافظة على وتيرة إنجازاتها ونجاحاتها بالتركيز على الأرباح التشغيلية ما يُعَزّز صافي أرباح الشركة والتدفقات النقدية وبما يتماشى مع الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة وتداعياتها على الأسواق العالمية و الأسواق المحيطة. أما بالنسبة لمشروع برج سيمفوني البحرين، فقد صرح معرفي بأنه في مطلع العام الحالي تم البدء في تجهيز شقق العرض المفروشة بالكامل لجميع وحدات الطابق التاسع وقد تم إفتتاحها للعملاء والراغبين في رؤية الوحدات، ما أسهم في رفع نسبة المبيعات مع قرب موعد إنتهاء المشروع وتسليم الوحدات السكنية في مطلع عام 2020. وأفاد معرفي بأن الشركة التجارية العقارية تستعد الان للافتتاح الرسمي لمشروع « داين زون» للمطاعم الكائن في منطقة الفنطاس والذي يتكون من 26 فيلا تتمتع بأجواء ساحرة ومطلة على البحر مباشرةً. ومن الجدير بالذكر أن مساحة المشروع تبلغ 8,300 م2 وقد تم تأجير 96% من إجمالي الوحدات وقد تم إفتتاح 4 مطاعم وكافيهات الى الآن بينما تستعد 21 وحدة للافتتاح خلال الاشهر القليلة القادمة. وأضاف معرفي أن الشركة التجارية العقارية أقامت عدة فعاليات خلال الربع الثاني للعام 2019، بهدف تعزيز دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات. وتضمنت هذه الفعاليات تحت شعار «نحن نهتم» حملة «رفد» الخيرية الاسبوعية وحملة رفد الرمضانية بعنوان «بداية خير في شهر الخير» والتي استهدفت توزيع أكثر من 150 صندوقاً يحتوي على مواد غذائية لشهر رمضان المبارك على أُسر متعففة في منطقة جليب الشيوخ بمساعدة متطوعين من فريق أمير الإنسانية وموظفي فندق سيمفوني ستايل.

