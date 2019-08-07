مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» فوز العميلة مريم بخيت مبارك بخيت بسيارة BMW 420i ضمن حملة «اربح مع حسابي» للشباب التي منحت العملاء فرصة الفوز بسيارتين BMW 420i خلال فترة الحملة و120 جائزة نقدية بقيمة 250 ديناراً لعشرة فائزين شهريا.

وجرى استقبال الفائزة بمعرض «بيتك» للسيارات في الشويخ تحت اشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

وأعربت عميلة «بيتك» مريم بخيت عن سعادتها بالفوز بالسيارة، مشيدة بالمميزات التي يقدمها «بيتك» لعملاء حسابي من خصومات وجوائز ومكافآت حصرية. وبمجرد تحويل المكافأة الاجتماعية على برنامج حسابي، يدخل العملاء بالسحب الشهري على جائزة قيمتها 250 ديناراً كويتياً شهريا، بالاضافة الى السحب على سيارات.

وتؤكد هذه الحملة اهتمام «بيتك» بعملائه من الشباب مع الموازنة بين مختلف شرائح العملاء حسب طبيعة كل شريحة، والحرص على السعي الدائم لتقديم افضل المزايا لهم. ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة، بحيث تتناسب مع كل شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب لا تقل عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة والسرعة.

ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن برنامج «حسابي» للشباب هي حصول عملاء شريحة الشباب على بطاقة «حسابي» للسحب الآلي (ATM) ذات تصميم شبابي مميز، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على بطاقة «حسابي» مسبقة الدفع وفق الضوابط الائتمانية لـ «بيتك»، والتي يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة الائتمانية لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر الانترنت، واستخدامها في أجهزة الدفع (P.O.S) في المحلات التجارية، بالإضافة إلى العديد من العروض التي يتم تقديمها بشكل متواصل وبأكثر من مجال، حيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من اشهر واهم المتاجر والمحلات التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب. ويستمر «بيتك» باطلاق الحملات التسويقية لمكافأة عملائه الشباب من حملة برنامج «حسابي»، ومن ابرزها حملة «خلها على حسابي» التي لاقت ترحيبا كبيرا من اصحاب البرنامج لما تقدمه من عروض حصرية ومميزات كبيرة تلبي تطلعاتهم.

