مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن آخر التحديثات الرقمية لتطبيقه للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، حيث أطلق خدمتين جديدتين ومبتكرتين، إلى جانب تحديث الخدمات الحالية. ويفخر بنك الخليج بتقديم خدمة Selfpay، التي تتيح للعملاء التحصيل الفوري للمدفوعات من الأفراد والمجموعات، بطريقة سهلة ومريحة. بالإضافة إلى خدمة القرض الإلكتروني، وهي خدمة جديدة تتيح للعملاء التقدم بسلاسة للحصول على قروض من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

خدمة Selfpay هي خدمة جديدة تتيح للعملاء تحصيل الأموال على الفور في حساباتهم من خلال مشاركة رابط Selfpay مخصص يتم إرساله إلى مجموعة من الأفراد في وقت واحد. الرابط المشترك، الذي يمكن إرساله عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، صالح لمدة 24 ساعة ويسمح للمستخدمين بتتبع حالة الدفعة وتاريخ المدفوعات بسهولة.

ويمكن للعملاء الراغبين بالحصول على قرض من بنك الخليج أن يتقدموا بطلب للحصول على قروض استهلاكية بسهولة عن طريق خدمة القرض الإلكتروني، وهي خدمة جديدة يوفرها البنك عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول. للتقدم بطلب للحصول على قرض، يمكن للعملاء ملء طلب بسيط عبر الإنترنت وإرفاق المستندات المطلوبة ليتم تقديمها في مكان واحد عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق. وبمجرد تقديم الطلب وإرسال المستندات المطلوبة، يمكن للعملاء متابعة حالة طلبات القروض الخاصة بهم عبر الإنترنت بكل سهولة.

وفي تعليقه على هذا التحديث، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية لدى بنك الخليج، أحمد الأمير: «نحن فخورون جدًا بالإعلان عن إضافة خدمتين رئيسيتين جديدتين للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول من بنك الخليج. توفر خدمة Selfpay، أسهل الطرق على الإطلاق لتحويل وتسلم المدفوعات من مجموعة من الأشخاص في وقت واحد. كما تتيح خدمة القرض الإلكتروني للعملاء التقدم بشكل آمن بطلب الحصول على قروض استهلاكية من أي مكان، دون الحاجة إلى التوجه للبنك. نسعى دائمًا للابتكار، وتقديم خدمات تمكن عملاءنا من التمتع بمستويات غير مسبوقة من الأمان والراحة».

