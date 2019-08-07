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مال وأعمال

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2.56 مليون دينار أرباح «المعامل»


أظهرت البيانات المالية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت أرباح الفترة 1.41 مليون دينار (4.65 ملايين دولار)، مقابل أرباح بقيمة 1.36 مليون دينار (4.48 ملايين دولار) بالربع الثاني من عام 2018.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 2.56 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بنحو 2.7 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 5.2 في المئة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن انخفاض الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى القيام بتكوين مُخصص مطالبات.


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