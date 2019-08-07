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مال وأعمال

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598 ألف دينار أرباح «المنار للتمويل»


أظهرت البيانات المالية لشركة المنار للتمويل والإجارة تراجع أرباح الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 15.4 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت أرباح الفترة 169.1 ألف دينار (557.42 ألف دولار)، مقابل أرباح 199.92 ألف دينار (659.02 ألف دولار) بالربع الثاني من عام 2018.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 598.07 ألف دينار في النصف الأول من العام الجاري؛ مقابل أرباح بنحو 674.36 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.3 في المئة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة المصاريف الأخرى.


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