عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: قال الرئيس الايراني حسن روحاني امس ان السلام مع بلاده اصل السلام والحرب معها ام كل الحروب، داعيا الولايات المتحدة لرفع كل العقوبات اذا كانت تريد اجراء مفاوضات معها. وفي مؤتمر صحافي عقده مع وزير خارجيته محمد جواد ظريف ونقله التلفزيون الايراني، اكد روحاني على انه اذا ارادت الولايات المتحدة ان تتفاوض مع طهران فعليها اولا ان ترفع العقوبات. وشدد الرئيس على ان خفض بلاده للالتزامات النووية لا يشكل مأخذا عليها، معتبرا ان الأميركيين «أثبتوا بأنفسهم ان كلامهم وهم وبعيد عن الحقيقة». وقال روحاني انه لا يمكن لبريطانيا ان تستخدم مضيق هرمز بحرية في وقت يتم منع سفن ايران من المرور عبر مضيق جبل طارق، والذي تتحكم به السلطات البريطانية. وأضاف «الناقلات البريطانية في السابق كانت ترفض تحذيراتنا في الخليج لكن الأمر الآن يختلف كليا». وحول احتجاز ناقلة النفط البريطانية، قال روحاني «الأمن مقابل الأمن، والنفط مقابل النفط، والسلام مقابل السلام، والمضيق مقابل المضيق، لا يمكن ان يكون مضيق هرمز مفتوحا لكم ومضيق جبل طارق مغلقا امامنا». من جهته، اكد ظريف ان «الجمهورية الاسلامية الايرانية تفتخر بدبلوماسيتها المستقلة وعدم تبعيتها لاي من القوى العالمية الكبرى»، مشيراً الى انه «من اكبر مفاخرنا هو حينما نحضر في الساحة الدولية يمكننا الجلوس خلف طاولة واحدة امام القوى العالمية الست الكبرى ونفخر باننا لسنا تابعين لاي منها».

وزادت حدة التوترات مؤخرا في ظل تصاعد التوترات البحرية بين لندن وطهران، والتي اشعلها احتجاز ناقلة نفط ايرانية قرابة سواحل منطقة جبل طارق التابع للتاج البريطاني، وردت ايران باحتجاز سفينة تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز.

خطوة ثالثة

من جهة اخرى، اعلن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان بلاده ستتخذ خطوتها الثالثة على صعيد خفض الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاق النووي في غضون شهر، مشيرا الى ان مخزون اليورانيوم المخصب في تزايد وأن منشأة آراك تعمل بكامل طاقتها لمضاعفة انتاج الماء الثقيل. وجدد التأكيد على ان «اجراءات تقليص التعهدات لا تعني وضع هذه التعهدات جانبا، وانما تعليقها ضمن الاتفاق النووي، واذا عادوا الى التزاماتهم سنعود بشكل طبيعي للوفاء بالتزاماتنا». وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق الذي كان تم التوصل اليه بين ايران والقوى العالمية عام 2015، كما قامت باعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وردا على ذلك، رفعت ايران مؤخرا مستوى تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 3.67% المنصوص عليها بالاتفاق، كما زادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب فوق مستوى ثلاثمئة كيلوغرام المتفق عليها.

وتتهم ايران الدول الأوروبية بعدم بذل خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها بالاتفاق لصالح ايران، ودعا وزير الخارجية محمد جواد ظريف امس الدول الأوروبية لتنفيذ التزاماتها وعدم الارتباط بالموقف الأميركي وفق تعبيره.

