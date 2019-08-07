عربيات ودوليات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان واشنطن طلبت من اكثر من ستين دولة تقديم المساعدة لتأمين خطوط الملاحة البحرية، ورحب بالتجاوب البريطاني مع المبادرة الأميركية.

ووصف الوزير الأميركي ايران بأنها «أكبر دولة راعية للارهاب في العالم، وأظهرت استعدادها لسحب السفن التجارية من البحر، ووضع الألغام على ست سفن، وسحبت سفينة بريطانية من المياه، وما زالت تحتجزها».

وقال بومبيو -الذي يزور استراليا حاليا- «نريد ان نتأكد من ان لدينا برنامجا شاملا يمنع ايران من ارتكاب اي فعل قد يؤدي الى اشعال صراع في المنطقة، وهو امر لا تريده الولايات المتحدة بالتأكيد».

وأكد ان افضل طريقة للقيام بذلك هي الردع لخلق الاستقرار، لذلك طلبنا من اكثر من ستين دولة تقديم المساعدة في تأمين خطوط الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك لتتمكن جميع السفن من السير بأمان، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية رحبت بمشاركة بريطانيا في حماية الممرات المائية في الخليج وبحر العرب ومضيقي هرمز وباب المندب.

الى ذلك اعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ان بلاده بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، تعتزم تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول غير الأوروبية وتشكيل تحالف جديد لمواجهة ايران وروسيا.

وجاءت هذه التصريحات في بيان نشرته الخارجية البريطانية امس قبل توجه راب الى اميركا الشمالية في زيارة عمل تشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال راب في بيانه: «عازم على بذل قصارى جهدي لتنشيط علاقاتنا الاقتصادية مع شركاء غير اوروبيين، ما يعني التعاون معهم الآن من اجل تأمين الانتقال السلس في اتفاقاتنا التجارية بعد «بريكست» والتوجه بسرعة نحو صفقات تجارية شاملة تحفز الأعمال وتخفض الأسعار للمستهلكين وتتفق مع معاييرنا العالية».

وأضاف: «أريد ايضا تشكيل تحالف اقوى لحماية القانون والنظام الدوليين وحل المشاكل التي تحمل تهديدا لأمننا»، مضيفا ان هذا التحالف الجديد سيكون ردا على «سلوك ايران المهدد، وأعمال روسيا المزعزعة للاستقرار في اوروبا»، كما سيكون بين اهداف الدول الأعضاء فيه مواجهة «الارهاب وتغير المناخ» ايضا.

وكانت بريطانيا اعلنت الاثنين عن انضمامها الى بعثة دولية لتأمين الملاحة التجارية في الخليج بقيادة الولايات المتحدة.

