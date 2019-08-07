عربيات ودوليات

طهران - «كونا»: وقعت قطر وايران الاثنين مذكرة تفاهم للتعاون الحدودي بينهما في ختام الاجتماع الخامس عشر لقوات خفر السواحل في طهران. ونقلت قناة «العالم» الفضائية الايرانية عن قائد قوات حرس الحدود الايرانية قاسم رضائي قوله انه «تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم حدودية بين البلدين وهذا الامر مؤشر على التعاون البناء بين البلدين في المجالات الحدودية». واوضح رضائي ان «أهم القضايا التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الجاري تمثلت في تثبيت الدوريات المتزامنة والتنسيق بين الجانبين». واضاف ان هذا الاجتماع هو الاجتماع الخامس عشر بين قادة البلدين وان «الاتفاقيات التي تم ابرامها بين الجانبين اثمرت عن نتائج ايجابية وجيدة ما تظهر على التعامل البناء بين ايران وقطر على صعيد الحدود». واشار رضائي الى وجود نحو 268 كيلومترا من الحدود المائية المشتركة بين ايران وقطر قائلا ان «الحدود المائية بين البلدين متفق عليها ولأجل الحفاظ على الاتفاقيات الحدودية هناك حاجة لان تعقد اجتماعات بين قادة حرس حدود البلدين».

وعقد الاجتماع المشترك الخامس عشر لخفر السواحل الايرانية والقطرية في طهران بحضور قائد قوات خفر السواحل القطرية عبدالعزيز علي المهندي.

