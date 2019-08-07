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طوكيو - رويتر- أ. ف. ب: ردا على التصريحات الأميركية الأخيرة بأن اي عملية تركية في شمال سورية ستكون «غير مقبولة» وسيتم منعها، واصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تمسكه بالخيار العسكري في تلك المنطقة، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وأنقرة.

ونقلت «رويترز» عن الرئيس التركي قوله: «اذا لم تفعل تركيا ما هو لازم في شمال سورية اليوم فستدفع ثمنا غاليا لاحقا».

وهدد اردوغان باطلاق عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد في سورية «في وقت قريب جدا»، حسبما نقلت «فرانس برس».

وأشار اردوغان في خطاب متلفز بأنقرة: «لتركيا الحق في القضاء على كل التهديدات لأمنها القومي. سننقل العملية التي بدأت (بعمليات سابقة داخل سورية) الى المرحلة التالية في وقت قريب جدا».

وجاءت تصريحات اردوغان في اعقاب اعتبار وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر اي عملية تركية في شمال سورية «غير مقبولة»، وأن الولايات المتحدة ستمنع اي توغل احادي الجانب. وكان اردوغان قال الأحد، ان تركيا التي لديها بالفعل موطئ قدم في شمال غرب سورية، ستنفذ عملية عسكرية في منطقة يسيطر عليها الأكراد شرقي نهر الفرات بشمال سورية. واعتبر وزير الدفاع الأميركي ان اي توغل احادي من شأنه ان يؤثر على المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتركيا وقوات سورية الديموقراطية في شمال سورية.

وأكد اسبر ان الولايات المتحدة لا تعتزم التخلي عن قوات سورية الديموقراطية، لكنه لم يصل الى حد تقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة ستحميها في حال تنفيذ تركيا عملية عسكرية. وتمكنت «قوات سورية الديموقراطية» وهي ميليشيات كردية، بمساندة امريكية من انتزاع السيطرة على اغلب مناطق شمال شرق سورية من تنظيم «داعش» في السنوات الأربع الأخيرة.

وتتخوف الولايات المتحدة من ان تنفيذ عملية تركية في شمال سورية قد يحول دون ان تركز قوات سورية الديموقراطية على منع «داعش» من استعادة اراض كان يسيطر عليها من قبل في سورية، وعلى قدرة القوات المدعومة من الولايات المتحدة على الابقاء على آلاف المحتجزين التي تقول انهم من مقاتلي «داعش».

ويزور فريق من وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تركيا للحديث مع مسؤولين اتراك بشأن هذا الأمر.

وتهدف الحملة التركية، التي تأجلت منذ شهور بسبب معارضة واشنطن لها، الى طرد وحدات حماية الشعب الكردية من شريط من البلدات الحدودية في محافظتي الرقة والحسكة.

