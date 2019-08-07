عربيات ودوليات

بيروت - أ. ف. ب: لم يصمد وقف اطلاق النار في محافظة ادلب شمال غرب سورية اكثر من 3 ايام، اذ اعلن الجيش السوري، الاثنين، استئناف العمليات القتالية شمال غربي البلاد. وتأتي هذه الخطورة بعد اعلان دمشق موافقتها على هدنة مشروطة بتطبيق اتفاق روسي تركي ينص على اقامة منطقة منزوعة السلاح في ادلب. واتفقت الأطراف في مباحثات استانة الأخيرة، على اتخاذ تدابير ملموسة، لمنع وقوع خسائر بين المدنيين في منطقة خفض التصعيد بادلب. وأعلنت، دمشق في وقت سابق ان تنفيذها للاتفاق سيعتمد على مدى التزام المسلحين التكفيريين بالاتفاق الثلاثي بين سورية وتركيا وروسيا، الهادف لاقامة منطقة عازلة في ادلب. واتهمت قيادة الجيش، وفق بيان نشره الاعلام السوري الرسمي، «المجموعات الارهابية المسلحة، المدعومة من تركيا» بأنها «رفضت الالتزام بوقف اطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة». وأكدت ان تجاهل تركيا لبنود الاتفاق، هو ما سمح بحسبها للجماعات المسلحة بالتوسع داخل الأراضي السورية. وعليه، بدأ الجيش السوري شن غارات جوية على محافظة ادلب آخر معاقل الجماعات المسلحة.

