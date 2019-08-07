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كراتشي- الأناضول: أعلن الجيش الباكستاني، أمس، استعداده «الذهاب إلى أقصى حد ممكن، للإيفاء بواجبه» تجاه إقليم كشمير المتنازع عليه، عقب إعلان الهند إلغاء مادة دستورية تمنح الإقليم وضعاً خاصًا يخوله بوضع قوانينه بمعزل عن الحكومة المركزية.

جاء ذلك في تصريحات للقائد العام للقوات الباكستانية الجنرال قمر جاود باجوا، أثناء اجتماع طارئ ترأس فيه قادة القوات، في مبنى القيادة العامة بالعاصمة إسلام أباد، بحسب بيان صادر عن الجناح الإعلامي للجيش.

وقال باجوا: «الجيش الباكستاني يقف بحزم إلى جانب الشعب الكشميري في كفاحه العادل حتى النهاية».

وأضاف: «نحن مستعدون وسنذهب إلى أي حد للوفاء بالتزاماتنا في هذا الصدد».

ودانت الحكومة الباكستانية أمس الاول، القرار الهندي بإلغاء الوضع الخاص للإقليم، وقالت إنه «غير قانوني وينتهك قرارات الأمم المتحدة».

ومنذ 1947 يتمتع إقليم جامو كشمير بوضع خاص يسمح له بسن قوانينه الخاصة بمعزل عن الحكومة المركزية ويمنع المواطنين الهنود من خارج المنطقة بتملك الأراضي فيه أو الانتقال للسكن ضمنه.

ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري هندي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و«الحجيج الهندوس» من المنطقة بدعوى وجود «تهديد أمني». ويطالب سكان جامو وكشمير بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة. وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

